Rusza nowa "Misja Futbol" w Onecie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Do ramówki Onetu wraca piłkarski magazyn "Misja Futbol" w nowej odsłonie

• Program poprowadzi Łukasz Olkowicz, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet

Program będzie emitowany co tydzień, w każdy poniedziałek o godz. 9:50 (od 2 maja 2022 roku) w Onecie oraz na YouTube.W nowej odsłonie "Misji Futbol" co tydzień będą się spotykać dziennikarze od lat związani z piłką nożną -, dziennikarz TVP Sport, komentatorska legenda w Polsce,komentator i dziennikarz Eleven Sports,, prowadzący kanał Foot Truck i dziennikarz Canal+ Sport orazz Przeglądu Sportowego Onet, gdzie od lat przygotowuje wywiady i reportaże o tematyce sportowej.Co tydzień z "Misji Futbol" widzowie dowiedzą się, co wydarzyło się w futbolu, zarówno polskim, jak i zagranicznym. W programie pojawią się także bohaterowie bieżących piłkarskich wydarzeń - zawodnicy oraz trenerzy.- mówi Jacek Stańczyk, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego Onet.- podkreśla Jacek Stańczyk."Misja Futbol" jest obecna w Onecie od 2016 roku. Program ma szerokie grono stałych widzów i dla wielu poniedziałkowe premiery są ważnym punktem otwierającym sportowy tydzień - to właśnie w "Misji Futbol" można poznać świat piłki nożnej od kulis, a najlepsi dziennikarze sportowi oceniają i komentują mecze, grę poszczególnych zespołów i decyzje trenerów.