"Gdzie powiem tak?". Nowy format ślubny w TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• Nowy program w TVP Kobieta

Dzień ślubu to wyjątkowy moment dla przyszłych małżonków. Każda para pragnie, by ten czas był niesamowity i piękny. Przed nowożeńcami mnóstwo spraw do załatwienia, by dopiąć wydarzenie na ostatni guzik. Narzeczeni muszą podjąć wiele decyzji, ale jedną z najważniejszych jest wybór miejsca, by powiedzieć sobie "tak".W programie "Gdzie powiem tak?" widzowie poznają pary, które szukają idealnego miejsca na ślub i wesele. W poszukiwaniach pomoże im doradca ślubny - Tommy Smythe. W każdym odcinku przedstawi narzeczonym trzy wyjątkowe opcje przestrzeni na imprezę weselną: średniowieczny zamek, rustykalna wiejska stodoła, elegancki bar na dachu wieżowca czy odrestaurowana fabryka. Tommy zadba również o wyjątkową aranżację każdej z propozycji. Dopnie każdy szczegół, by ten dzień był jak z marzeń: od dekoracji kwiatowych, wyjątkowego oświetlenia, nakrycia stołu, przez wykwintne menu aż po atrakcje takie jak lodowy bar.Premierowa emisja odcinków "Gdzie powiem tak?" w soboty o godz. 18:30 na antenie TVP Kobieta.