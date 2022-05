Nowa wersja aplikacji RMF Classic z dostępem do platformy RMF Classic+

Łukasz Szewczyk

• RMF Classic udostępniło słuchaczom nową aplikację mobilną

• Możliwe jest nie tylko słuchanie radia, ale też dostęp do RMF Classic+, czyli wersji radia zupełnie bez reklam i z dodatkowymi audycjami do wyboru oraz do podcastów premium.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami iOS oraz Android. Można w niej znaleźć szereg nowych funkcjonalności. Wśród nich m.in.: możliwość słuchania RMF Classic całkowicie bez bloków reklamowych, dzięki dostępowi do platformy RMF Classic+; dostęp do audycji do wyboru (w dni powszednie w godz. 13-16 (powtórki po godz. 20) subskrybenci RMF Classic+ mają możliwość wybierania spośród aż czterech dodatkowych tematycznych audycji muzycznych, w których prowadzący prezentują ciekawostki i informacje ze świata muzyki. Do wyboru są pasma prezentujące wyłącznie: piosenki filmowe, muzykę filmową, muzykę klasyczną i ballady); dostęp do najlepszych antenowych audycji w formie podcastów; dostęp do podcastów premium tylko dla subskrybentów RMF Classic+; możliwość łatwego połączenia z dowolnym systemem audio takim jak domowa wieża, telewizor, przenośny głośnik czy radio samochodowe.W nowej aplikacji nie brakuje także znanych słuchaczom funkcjonalności, z których najczęściej korzystali dotychczasowi użytkownicy aplikacji. To dostęp do pełnego repertuaru stacji i możliwość sprawdzenia, jaki utwór jest aktualnie grany na antenie. W aplikacji można także znaleźć aktualne notowanie "Listy Przebojów Muzyki Filmowej" oraz informacje o konkursach.Aby w pełni skorzystać z nowych funkcjonalności aplikacji RMF Classic dotychczasowi użytkownicy powinni pobrać aktualizację w App Store lub Google Play. Natomiast subskrybenci RMF Classic+ mogą połączyć swoje konto z aplikacją.