Jesieią trzecia edycja "LEGO Masters" w TVN. Ruszyły castingi

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2022 roku telewizja TVN zaplanowała trzecim sezonu rodzinnego programu "LEGO Masters"

• Ruszyły castingi. Najważniejsze wymagania? Kreatywność, determinacja i pasja.

"LEGO Masters" to program, w którym uczestnicy przekraczają granice wyobraźni tworząc imponujące budowle z klocków. Podczas zadań mogą zademonstrować nie tylko umiejętności techniczne, ale również uwolnić pokłady kreatywności. Uczestnicy będą tworzyć spektakularne miniatury budowli, pojazdów i miejsc, skomplikowane mechanizmy oraz całe miasta. To wszystko powstanie z ponad miliona klocków LEGO. Co więcej, gracze będą musieli zmierzyć się z presją czasu, rywalami oraz ogniem krytyki ekspertów.Właśnie ruszyły castingi do trzeciej edycji programu. Na casting zgłosić się mogą osoby od 12. roku życia na internetowej stronie programu Emisja "LEGO Masters" planowana jest jesienią na antenie TVN. Program poprowadzi Marcin Prokop.