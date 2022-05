Liga Europy w Viaplay. Niemiecki finał? Eintracht i RB Lipsk bliżej awansu

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (5 maja) odbędą się rewanżowe mecze 1/2 finału Ligi Europy. O awansie do finału zadecyduje wynik dwumeczu, a w przypadku remisu - zostanie rozegrana dogrywka i ewentualny konkurs rzutów karnych

• Po pierwszych meczach półfinałowych, bliżej wielkiego finału są drużyny z Niemiec: Eintracht Frankfurt i RB Lipsk

Eintracht Frankfurt wygrał drugi mecz z rzędu w Lidze Europy. Najpierw 3:2 na Camp Nou pozwoliło niemieckiej ekipie wyeliminować zespół FC Barcelona, a teraz z Londynu przywozi skromną zaliczkę przed rewanżem przed własną publicznością (2:1). Finał Ligi Europy jest na wyciągnięcie ręki. Eintracht w tych rozgrywkach rozegrał w tym sezonie 11 meczów i żadnego nie przegrał, a 6 z nich wygrał. Niemiecki klub jest więc niepokonany w Europie od... 16 września! Patrząc na spotkania przed własną publicznością, czterokrotnie remisował i raz zwyciężał, co przed rewanżem z West Hamem na papierze wygląda optymistycznie.West Ham ma w Lidze Europy na koncie 6 wygranych, 2 remisy i 3 porażki. Na wyjazdach gra nieźle, bo trzykrotnie zwyciężał, a po razie remisował i przegrywał. Jednak ranking UEFA również przemawia za Eintrachtem (28. miejsce, przy 74. pozycji West Hamu).W drugiej parze, gol Angelino z 85. minuty zapewnił RB Lipsk jednobramkową przewagę przed rewanżem z Rangers FC (1:0). Bilans Rangersów w tej edycji LE to 6 zwycięstw, 4 remisy i 5 porażek. Ale w czwartek Szkoci grają u siebie, gdzie czterokrotnie wygrywali, a przegrali tylko raz.Z kolei RB Lipsk w tym sezonie grało na europejskich wyjazdach tylko dwa mecze i oba wygrało (3:1 z Realem Sociedad i 2:0 z Atalantą Bergamo). A w całych rozgrywkach z bilansem 3 zwycięstw i 2 remisów są niepokonani (nie licząc do bilansu dwóch niedoszłych meczów ze Spartakiem Moskwa i awansu bez gry). W rankingu UEFA wyżej jest RB Lipsk (15., przy 34. miejscu Rangersów).Studio europejskich pucharów na platformie Viaplay można w czwartek oglądać od 20.00. O 23.15 (lub 00.15 w przypadku dogrywek) na Viaplay.pl dostępny będzie magazyn skrótów wszystkich spotkań Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. W studiu gośćmi Justyny Kostyry będą m.in. Łukasz Piszczek, Michał Zachodny i Dominik Piechota.Najbliższe transmisje Ligi Europy na żywo na platformie Viaplay (5 maja):Czwartek (5 maja):• 21:00(2:1)komentują Rafał Wolski i Marcin Borzęcki• 21:00(0:1)komentują Mateusz Borek i Radosław Gilewicz