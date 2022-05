TLC wyemituje specjalne pasmo poświęcone Ukrainie

Łukasz Szewczyk

• TLC wyemituje specjalne pasmo przedstawiające historie Ukraińców, którzy uciekli przed wojną.

• W programie znajdzie się szereg starannie dobranych filmów dokumentalnych, począwszy od "Wiza na miłość: Ukraina".

Program(4 maja, godz. 20.00) wykorzystuje materiał filmowy nakręcony samodzielnie przez osoby znane z formatu "Wiza na miłość". Tym razem, związani z Ukrainą uczestnicy udzielają pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Yara Dufren, David Murphey, Natalie Podiakova i Maria Lysenko dzielą się własnymi historiami o nadziei, odwadze i przetrwaniu. Każdy z nich musi sobie radzić z następstwami wojny, a z ich skutkami zmagają się nie tylko oni sami, ale także ich rodzina i przyjaciele.Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę to był szok dla świata. Dla Ukrainy cios, z ludzkimi dramatami w tle. Od chwili zrzucenia pierwszych bomb Ukraińcy masowo zaczęli uciekać przed wojną. Schronienie znaleźli w Polsce. Niespotykana dotąd gościnność, niewiarygodna chęć pomocy i polska empatia - to ewenement na światową skalę. Dziennikarka Edyta Krześniak pojechała do Lublina na spotkanie z ludźmi, którzy oddali dom i całe serce, by ratować uciekające przed wojną dzieci i matki, "bo tak trzeba".(4 maja, godz. 20.45) to opowieść o ludziach, którzy pomagają bez wahania. Olga Adamowicz i Łukasz Stoma, bo to główni bohaterowie filmu, przeorganizowali dotychczasowe życie w chwili wybuchu wojny. Pod swój dach zamierzali przyjąć dziesięć osób z Ukrainy, tymczasem dom zamienił się w noclegownię, w której jednocześnie nocuje ponad sto osób. Oni śpią w hotelu, a dzieci u sąsiadów. W pomoc zaangażowali się sąsiedzi i znajomi. I tak w ich domu na ulicy Liliowej w Lublinie powstało międzynarodowe centrum pomocy ofiarom wojny, gdzie uchodźcy mogą przenocować kilka nocy po przekroczeniu granicy. Później Olga i Łukasz pomagają im znaleźć miejsce w różnych krajach, głównie europejskich, aby mogli tam rozpocząć nowe życie lub poczekać aż wojna się skończy.W ciągu pierwszych dwóch tygodni rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Polski uciekło ponad milion dwieście tysięcy osób. Mimo tak wielkiej liczby, polskie władze nie zdecydowały się na budowanie obozów dla uchodźców. Okazało się, że nie były one potrzebne. Większość wykończonych ucieczką Ukraińców znalazła schronienie u polskich rodzin.(4 maja, godz. 21.10) to trzy historie pomocy, która została zorganizowana w pierwszych dniach wojny. Pierwsze sceny opisują losy 19-letniej Khrystyny, która razem ze swoją mamą, 41-letnią Oksaną, miesięczną córeczką Emilią oraz bratem Denysem, uciekli pierwszego dnia wojny do Polski. Dwie kobiety, które najpierw szukały pomocy u dalekich krewnych w Niemczech oraz Hiszpanii, ostatecznie trafiły do dwóch wspaniałych polskich rodzin, które je przyjęły i zaopiekowały się nimi. Drugą historią jest spontaniczna inicjatywa Marcina Piotrowskiego oraz jego przyjaciół, którzy od lat organizowali jeden z większych festiwali muzycznych pogranicza - "Folkowisko". Jednak tym razem zapał młodych osób został skierowany w stronę Ukrainy. W ciągu tygodnia, na terenie nieczynnego zakładu, zorganizowano centrum logistyczne, skąd codziennie wyjeżdża kilka, wypełnionych po brzegi tirów, z darami dla Ukraińców. Trzecia historia opisuje losy kilkudziesięciu niepełnosprawnych sierot, które, wraz ze swoimi opiekunkami, uciekły ze zniszczonego ukraińskiego sierocińca i trafiły do prowadzonego przez Piotra Zygarskiego ośrodka na polskim Roztoczu.20 marca 2022 roku w Łodzi odbył się wyjątkowy koncert charytatywny(emisja 4 maja, godz. 21.30). Największe gwiazdy polskiej oraz ukraińskiej sceny muzycznej połączył wspólny cel: zebranie funduszy na rzecz ofiar wojny. Artyści wystąpili na scenie przed 12-tysięczną publicznością oraz milionami widzów w telewizji i Internecie. Wydarzenie na żywo było transmitowane w ponad 50 krajach, w tym w USA. W ramach inicjatywy zebrano łącznie prawie 8 milionów złotych, które przekazano Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) na pomoc Ukraińcom dotkniętym wojną. Dodatkowo, konto PAH zasilił dochód z emisji specjalnych bloków reklamowych przed koncertami w Polsce i Rumunii, a także bezpośrednia darowizna w wysokości 500 tysięcy dolarów amerykańskich.