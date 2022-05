Nowości na pierwszą połowę maja w HBO Max. "Schody", "Miłość ponad czasem", "Hacks 2"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max zdradza ramówkowe nowości na pierwsze dwa tygodnie maja

Listę serialowych nowości maja otwierają(od 6 maja) . Produkcja przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) oraz jego rozległej rodziny z Karoliny Północnej, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette).Z kolei(od 12 maja) to miniserial dokumentalny Max Original ukazujący piękno rumuńskiej przyrody. Karpaty, Dunaj i Morze Czarne dały początek najdzikszemu krajowi w Europie. Źródłem niezwykłej różnorodności tego miejsca są przede wszystkim malownicze pasma górskie, tętniące życiem rzeki i gęste lasy. Podążając za cyklem czterech pór roku, poznamy życie najbardziej charakterystycznych zwierząt Rumunii i historię zadziwiających naturalnych krajobrazów.(od 13 maja) to drugi sezon nagrodzonego Emmy serialu o relacji legendy sceny komediowej Las Vegas Deborah Vance (Jean Smart) i młodej scenarzystki Avy (Hannah Einbinder). Ich znajomość ewoluuje, gdy podróżują przez USA, pracując nad nowym stand-upem Deborah.Natomiast(od 16 maja) to serial stworzony przez Stevena Moffata na podstawie popularnej powieści o tym samym tytule. Produkcja śledzi zawiłą i magiczną historię miłosną między Clare (Rose Leslie) oraz Henrym (Theo James), którzy jako małżeństwo borykają się z problemem... podróży w czasie.Widzowie zobaczą także nowe odcinki seriali: Lepsze życie V", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Informator", "Prawdziwa gwiazda", "Tokyo Vice", "Dziecko", "Miasto jest nasze", "All American: Nowe początki", "Gentleman Jack II", "Stewardesa II", "Stworzona do miłości II", "Kung Fu II", "Superman i Lois II", "A Black Lady Sketch Show III", "Barry III", "Naomi", "All American IV", "Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX".Wśród filmowych premier(5 maja)) - Kerri Fox, od niedawna samotna nauczycielka w gimnazjum, w którym uczy się Klara, jest swatana z rozwiedzionym ojcem swojej uczennicy. Dziewczynka pracuje nad szkolnym projektem i postanawia otworzyć własną agencję matrymonialną.Z kolei w filmie(od 8 maja) płatna zabójczyni Sam odmawia wykonania zlecenia i bierze pod swoje skrzydła małą dziewczynkę, za co trafia na czarną listę syndykatu zbrodni. Traumatyczne wydarzenia sprawiają, że kobieta postanawia sama wymierzyć sprawiedliwość.Wśród premier(15 maja). Makabryczne historie o upiorze nadal nie pozwalają mieszkańcom dzielnicy Cabrini-Green w Chicago spać spokojnie choć od ostatnich przerażających wydarzeń upłynęło wiele lat. Fotograf Anthony i jego dziewczyna wprowadzają się do luksusowego apartamentu w dzielnicy Carbrini...• Już dodane w maju:Nie czas umierać + ponownie wszystkie filmy o Jamesie BondzieStracone pokolenieKsiężyc, 66 pytańPunkt wrzeniaCiała elektryczneChłopiec w pasiastej piżamieDo diabła z miłością• 4 majaAll American: Nowe początki, odc. 10Lepsze życie V, odc. 10ObietnicaŻycie bez snuPod ochronąPiosenka XiaryOdlotowy duet• 5 majaJulia, odc. 8All American IV, odc. 17Projekt Klary• 6 majaSchody, odc. 1-3Samuraj Jack, odc. 1-13Samuraj Jack II, odc. 1-13Samuraj Jack III, odc. 1-13Samuraj Jack IV, odc. Odc. 1-13Samuraj Jack V, odc. 1-10Stworzona do miłości II, odc. 3-4Stewardesa II, odc. 5Tokyo Vice, odc. 6Prawdziwa gwiazda, odc. 7Informator, odc. 7Superman & Lois II, odc. 11Bill Maher: #DorosłośćMakabraWyklikana miłośćBiała milaPóki woja trwaOK K.O.! Let's Be Heroes: T.K.O.The HAPPOS Family, odc. 20• 7 majaKung Fu II, odc. 8Czym jest wolność?Angry Birds Film• 8 majaWampiry: Dziedzictwo IV, odc. 17Ferrari: Race to ImmortalityZabójczy koktajlBirdmanCharlotteSteve McQueen: Nieukończony film• 9 majaBarry III, odc. 3Dziecko, odc. 3Lakers: Dynastia zwycięzców, odc. 10Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 10Persona Non GrataO Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z gory• 10 majaMiasto jest nasze, odc. 3Gentleman Jack II, odc. 3A Black Lady Sketch Show III, odc. 5Naomi, odc. 10Plan AW imię sprawiedliwości: Walka Bryana Stevensona o równouprawnienieWojenne rany 1861-2010Baader Meinhof• 11 majaŻycie na fali, odc. 1-27Życie na fali II, odc. 1-24Życie na fali III, odc. 1-25Życie na fali IV, odc. 1-16All American: Nowe początki, odc. 11• 12 majaSalt-N-PepaOnceDzika Rumunia, odc. 1All American IV, odc. 18• 13 majaHacks II, odc. 1-2Schody, odc. 4Stworzona do miłości II, odc. 5-6Stewardesa II, odc. 6Tokyo Vice, odc. 7Prawdziwa gwiazda, odc. 8Informator, odc. 8Historia okultyzmuCórkaTransporterTofik - pies na medal, odc. 1-30Grizzy i lemingi III, odc. 53-78• 14 majaKung Fu II, odc. 9Młody Sheldon V, odc. 21PoświęcenieSekretne życie drzewZanim się pojawiłeś• 15 majaLegacies IV, odc. 18CandymanWybuchowa paraStop-Zemlia• 16 majaMiłość ponad czasem, odc. 1Barry III, odc. 4Dziecko, odc. 4Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 11Kozaczki z pieprzykiemWszystko w porządku