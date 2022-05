Dwóch Polaków w grze o finał. Liga Konferencji Europy w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Nicola Zalewski po remisie AS Roma, przed domowym rewanżem z Leicester City (1:1) jest bliżej awansu niż Arkadiusz Milik i jego Olympique Marsylia po porażce w pierwszym meczu 1/2 finału Ligi Konferencji Europy z Feyenoordem Rotterdam (2:3). Francuska ekipa musi odrabiać straty u siebie

• Rewanżowe spotkania dwumeczów 1/2 finału Ligi Konferencji Europy na żywo z polskim komentarzem wyłącznie na Viaplay.pl

Arkadiusz Milik wraca do gry po kontuzji. W pierwszym meczu Marsylii z Feyenoordem wszedł z ławki rezerwowych, ale nie zdołał strzelić gola ani uchronić swojej drużyny przed wyjazdową porażką 2:3. Francuska ekipa ze stanu 0:2 podniosła się na 2:2, ale decydujący cios zadali gospodarze. Teraz Olympique spróbuje odrobić straty na własnym stadionie. Uważać musi szczególnie na zdobywcę dwóch bramek z pierwszego meczu, czyli Cyriela Dessersa. Dla Marsylii porażka w Holandii był pierwszą w tej edycji Ligi Konferencji Europy, po sześciu kolejnych zwycięstwach w tych rozgrywkach. Bilans Feyenoordu to 9 wygranych, 3 remisy i 1 przegrana, w tym na wyjazdach: 4 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażka.Prowadzona przez Jose Mourinho Roma z Polakiem Nicolą Zalewskim w składzie w tym sezonie LKE 8 razy wygrywała, 3-krotnie remisowała i 2 spotkania przegrała. Bilans włoskiego zespołu na własnym stadionie to 3 wygrane i 2 remisy. Z kolei Leicester City przegrało w tej edycji Ligi Konferencji tylko raz, przy 4 zwycięstwach i 2 remisach (wyjazdowy bilans 2-1), ulegając jedynie francuskiemu Stade Rennais FC. Po remisie 1:1 w pierwszym meczu w Anglii, losy awansu są sprawą otwartą. Ostatnio w pierwszym składzie Romy znalazł się Nicola Zalewski. Transmitowaną na żywo rywalizację AS Roma z Leicester City będą prosto z Rzymu komentować Mariusz Hawryszczuk i Michał Borkowski.Oba półfinały Ligi Konferencji Europy w czwartek o 21.00 można oglądać na Viaplay.pl Studio europejskich pucharów na platformie Viaplay rozpocznie się już o 20.00, z udziałem m.in. Justyny Kostyry, Łukasza Piszczka, Michała Zachodnego i Dominika Piechoty. A o 23.45 (lub o 00.15 w przypadku dogrywek) kibice obejrzą magazyn skrótów wszystkich meczów Ligi Konferencji Europy i Ligi Europy.Najbliższe transmisje Ligi Konferencji Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (5 maja):• 21:00(1:1),na żywo z Rzymu komentują Mariusz Hawryszczuk i Michał Borkowski• 21:00(2:3)komentują Piotr Domagała i Radosław Przybysz