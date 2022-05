Bezpłatne ebooki i audiobooki dla subskrybentów RMF Classic+

Łukasz Szewczyk

• Subskrybenci platformy radiowej RMF Classic+ otrzymali bezpłatny dostęp do jednej z rekomendowanych przez redakcję RMF Classic pozycji z oferty Legimi, serwisu udostępniającego ebooki, audiobooki i synchrobooki w abonamencie.

Dzięki współpracy RMF Classic z Legimi subskrybenci RMF Classic+ mogą wybrać jedną z 16 pozycji polecanych przez zespół stacji. W ramach akcji "Czytaj z RMF Classic+" do wyboru są m.in. autobiografia Ennio Morricone, społeczno-feministyczna powieść Marty Dzido "Małż", książka "Medytacja to nie to, co myślisz" Jona Kabata-Zinna, bestsellerowa reporterska opowieść Joanny Gierak-Onoszko "27 Śmierci Toby'ego Obeda", reportaże Barbary Włodarczyk o współczesnej Rosji czy uhonorowana Nagrodą Literacką Nike "Baśń o wężowym sercu" Radka Raka. Są też pozycje międzynarodowe od takich sław jak Richard Flanagan ("Klaśnięcie jednej dłoni"), Amos Oz ("Judasz") i Cormac McCarthy ("To nie jest kraj dla starych ludzi").Bezpłatny dostęp do ebooków, audiobooków i synchrobooków z oferty Legimi to już kolejny bonus oferowany subskrybentom platformy radiowej RMF Classic+. Użytkownicy mogą słuchać streamu radia RMF Classic zupełnie bez reklam (bloki reklamowe zastępowane są muzyką), wybierać spośród czterech tematycznych audycji muzycznych nadawanych równolegle w dni powszednie po godz. 13 czy odsłuchiwać specjalne podcasty dostępne tylko na RMF Classic+. Pod koniec kwietnia udostępniona została nowa aplikacja mobilna RMF Classic, z poziomu której możliwy jest dostęp do platformy RMF Classic+, a już w połowie maja subskrybenci skorzystają z nowej funkcjonalności, która da im dostęp do systemu bonusów.