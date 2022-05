Walka o puchary i utrzymanie trwa. Borussia wicemistrzem? Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W Bundeslidze do końca sezonu pozostały dwie kolejki, a sytuacja sześciu drużyn walczących o miejsca 2-6. i grę w europejskich pucharach wciąż jest otwarta.

• Trwa rywalizacja o podium i udział m.in. w Lidze Mistrzów za zajęcie miejsca w pierwszej czwórce. Na dole toczy się też bitwa o utrzymanie

Po ostatniej wyjazdowej porażce 1:3 na wyjeździe z Mainz, Bayern w niedzielę o 17.30 podejmie Stuttgart, który jest na miejscu barażowym z dwoma punktami więcej od Arminii. Bawarczycy obronili już tytuł mistrzów Niemiec, więc to rywale będą pod większą presją. Mimo ostatniej porażki, gol Roberta Lewandowskiego pozwolił mu pobić kolejny bundesligowy rekord: liczby bramek zdobytych na wyjazdach w jednym sezonie - 18.W sobotę o 15.30 Borussia Dortmund może zostać wicemistrzem Niemiec, jeśli wygra na wyjeździe z najgorsza drużyną sezonu i pierwszym spadkowiczem - Greuther Fuerth. A o krok od trzeciego miejsca na podium jest Bayer Leverkusen, który w sobotę o 15.30 gra na wyjeździe z Hoffenheim.Bayer, Freiburg i RB Lipsk w grze o Ligę MistrzówGłównym kontrkandydatem do najniższego stopnia podium jest mający o trzy punkty mniej od Bayeru Freiburg, który - również w sobotę o 15.30 - podejmuje Union Berlin. Berlińczycy mają realne szanse na szóste lub piąte miejsce, dające możliwość gry w europejskich pucharach, więc dla obu drużyn może to być najważniejszy mecz sezonu. O punkt mniej od Freiburga ma RB Lipsk, które też walczy o co najmniej o czwartą lokatę, dającą prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów. RB w niedzielę o 19.30 gra u siebie z Augsburgiem, z Polakami Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym.Przedostatnią kolejkę tego sezonu Bundesligi można oglądać na żywo na Viaplay.pl W sobotę i niedzielę platforma Viaplay przygotowała specjalne studio, a o 21.15 - magazyny skrótów wszystkich meczów. W studiu Viaplay w sobotę od 15.00 pojawią się Mateusz Skwierawski, Michał Zachodny, Marcin Borzęcki i Tomasz Urban. Niedzielne studio również startuje o 15.00, a gościć będą w nim Piotr Domagała, Marcin Borzęcki, Michał Trela, Michał Zachodny i Tomasz Urban.Mecze 33. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (6 maja):• 20.30komentują Szymon Ratajczak i Radosław GilewiczSobota (7 maja):• 15.30komentuje Piotr Domagała• 15.30komentują Szymon Ratajczak i Tomasz Urban• 15.30komentują Marcin Pawłowski i Radosław Gilewicz• 15.30komentują Kamil Kania i Wojciech Piela• 18.30komentują Mateusz Borek i Radosław GilewiczNiedziela (8 maja):• 15.30komentują Rafał Wolski i Tomasz Urban• 17.30komentują Mateusz Borek i Michał Zachodny• 19.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Michał Trela