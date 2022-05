W sierpniu premiera serialu "Ród smoka" w HBO i HBO Max. Jest już pierwszy trailer (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial HBO "Ród smoka

• Opublikowano teaser trailer oraz plakaty z postaciami

• Premiera 22 sierpnia w HBO i HBO Max

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Nowy serial HBO "Ród smoka" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Produkcja powstaje na podstawie książki George'a R.R. Martina "Ogień i krew", która opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest "Gra o tron".W serialu występują: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans.W pozostałych rolach: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.Współtwórcą i producentem wykonawczym jest George R.R. Martin; Współtwórcą, co-showrunnerem, producentem wykonawczym oraz scenarzystą jest Ryan Condal; Co-Showrunnerem, reżyserem i producentem wykonawczym jest Miguel Sapochnik; Producentką wykonawczą I scenarzystką jest Sara Hess; Obowiązki producentów wykonawczych pełnią też Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; Reżyserami są: Clare Kilner, Geeta V. Patel; Reżyserem i koproducentem wykonawczym jest Greg Yaitanes. Produkcja powstaje na podstawie powieści George'a R.R. Martina "Ogień i krew".Dziesięcioodcinkowy serial HBO "Ród smoka" (House of the Dragon) zadebiutuje w HBO oraz HBO Max 22 sierpnia 2022 roku.Plakaty z postaciami: