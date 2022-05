Derby Madrytu, portugalskie O Clássico, F1 w Miami - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże ciąg dalszy pasjonującej walki o mistrzostwo Włoch, spotkanie Atlético z Realem w prestiżowych derbach Madrytu, słynne O Clássico, czyli starcie SL Benfiki z FC Porto.

• Potężna dawka emocji czeka także na kibiców sportów motorowych, którzy obejrzą pierwsze w historii Grand Prix Miami w Formula 1, mecz na szczycie w PGE Ekstralidze oraz Roberta Kubicę w wyścigu FIA World Endurance Championship.

We włoskiej Serie A trwa zacięta rywalizacja o mistrzostwo kraju z udziałem piłkarskich gigantów: Interu Mediolan, AC Milanu, SSC Napoli i Juventusu FC. Na trzy kolejki przed końcem sezonu najbliżej tytułu są dwa pierwsze zespoły, które w tabeli dzielą zaledwie dwa punkty! Każde, nawet najmniejsze potknięcie może mieć kluczowe znaczenie dla losów Scudetto, dlatego obie ekipy nie zamierzają kalkulować i muszą pokazać na boisku pełnię swoich możliwości. W spotkaniu rozpoczynającym 36. serię gier, drugi w stawce Inter podejmie nieobliczalne Empoli FC, które w tym sezonie pokonało m.in. SSC Napoli, Juventus FC i ACF Fiorentinę. Bardzo ważną rolę w ekipie beniaminka odgrywa Szymon Żurkowski. Reprezentant Polski w poprzedniej kolejce zdobył swojego szóstego gola w tym sezonie. Czy w piątek pokona bramkarza Interu i utrudni faworytom walkę o obronę tytułu?Na potknięcie odwiecznego rywala liczy prowadzący w tabeli AC Milan, który prezentuje świetną formę - w tym roku przegrał w lidze tylko raz, a w najbliższym meczu z Hellasem Verona ma szansę na czwarte zwycięstwo z rzędu. Rossoneri mają w pamięci październikowe spotkanie, w którym ekipa z Werony zagrała bez kompleksów przeciwko utytułowanemu rywalowi i już po pół godzinie gry prowadziła 2:0. Ostatecznie Zlatan Ibrahimović i spółka zwyciężyli 3:2, co oznacza, że w rewanżu wynik jest sprawą otwartą, a ekipa Mateusza Praszelika może pokusić się o niespodziankę.Derby Madrytu to jedno z najważniejszych spotkań w hiszpańskiej ekstraklasie. Real i Atlético w tym sezonie należą do ścisłej czołówki - Królewscy zapewnili sobie mistrzostwo kraju, a Los Colchoneros zajmują czwarte miejsce w tabeli i walczą o przepustkę do Ligi Mistrzów UEFA. W niedzielnym hicie oczy kibiców będą zwrócone na fenomenalnego Karima Benzemę, jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Francuski napastnik ma na koncie 26 bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców LaLiga Santander, a w środę awansował z Realem do wielkiego finału Champions League. W spotkaniu z Atlético postara się zapewnić swojej drużynie szóste ligowe zwycięstwo z rzędu, a także przedłużyć imponującą serię: Królewscy nie przegrali z lokalnym rywalem w LaLiga Santander już od ponad sześciu lat!Bardzo ciekawie powinno być także na San Mamés, gdzie walczący o europejskie puchary Athletic Club zagra z Valencią CF. Własny stadion to tradycyjnie duży atut ekipy z Kraju Basków, która w tym roku przegrała u siebie tylko jedno spotkanie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Jak na słynnym obiekcie w Bilbao zaprezentują się Nietoperze z Walencji?Czas na najważniejszy mecz sezonu ligi portugalskiej, który może rozstrzygnąć o losach tytułu mistrzowskiego. W słynnym O Clássico trzecia w tabeli SL Benfica podejmie prowadzące FC Porto. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek goście mają sześć punktów przewagi nad drugim w stawce Sportingiem CP, więc remis wystarczy im do tego, by świętować 33. w historii tytuł. Tym, który może pokrzyżować plany Smokom, jest fenomenalny Darwin Núñez, lider klasyfikacji strzelców Liga Portugal. As Benfiki jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy w Europie, a w sobotę na słynnym Estádio da Luz znów może być o nim głośno. Czy Urugwajczyk sprawi, że koronacja FC Porto może zostać odłożona i wszystko rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce?W lidze francuskiej trwa pasjonująca walka o awans do europejskich pucharów! Zajmujące drugie miejsce Olympique Marsylia i piąte w stawce OGC Nice dzieli zaledwie pięć punktów. To sprawia, że w trzech ostatnich kolejkach na kibiców czeka wiele piłkarskich emocji, a sytuacja może zmieniać się jak w kalejdoskopie. Bardzo dobrą formę prezentuje czwarte w tabeli AS Monaco, które, jeśli pokona LOSC Lille, ma szansę awansować na pozycję wicelidera Ligue 1 Uber Eats. Drużyna polskiego bramkarza Radosława Majeckiego zagra o już ósme ligowe zwycięstwo z rzędu, a jej kibice liczą przede wszystkim na Wissama Ben Yeddera, wicelidera klasyfikacji strzelców.Najskuteczniejszym piłkarzem francuskiej ekstraklasy jest obecnie Kylian Mbappé, jedna z gwiazd Paris Saint-Germain. Pewna mistrzostwa Francji ekipa ze stolicy będzie faworytem meczu z ESTAC Troyes, ale musi mieć się na baczności. Jej przeciwnicy w tym sezonie odebrali punkty silnym drużynom z Marsylii, Nicei i Rennes, a w poprzedniej kolejce nie dali szans Lille, wygrywając pewnie 3:0.Coraz bliżej sensacyjnego rozstrzygnięcia w lidze belgijskiej! Royale Union Saint-Gilloise, beniaminek Jupiler Pro League, niespodziewanie jest liderem walki o mistrzostwo kraju. Drużyna utalentowanego Kacpra Kozłowskiego na cztery kolejki przed końcem decydującej fazy rozgrywek ma trzy punkty przewagi nad drugim w stawce Club Brugge KV. Jeśli w niedzielę pokona najgroźniejszego konkurenta, będzie na ostatniej prostej do dwunastego w historii klubu tytułu. O wygraną będzie jednak trudno, bo ekipa z Brugii imponuje doświadczeniem - jesienią rywalizowała w fazie grupowej elitarnej Ligi Mistrzów UEFA, a w kadrze ma takich piłkarzy, jak Simon Mignolet czy Bas Dost. Czy to oni będą kluczowymi postaciami hitu belgijskiej ekstraklasy?Przed kibicami elitarnej Formula 1 wyjątkowy weekend, ponieważ najlepsi kierowcy świata po raz pierwszy w historii będą rywalizować o Grand Prix Miami. Walka superszybkich bolidów na ulicznym torze okalającym ogromny stadion futbolistów Miami Dolphins zapowiada się bardzo ciekawie, tym bardziej, że przed dwoma tygodniami rewelacyjnie wypadł Max Verstappen. Obrońca tytułu mistrza świata zdominował Grand Prix™ Emilii-Romanii, wygrywając wyścig, sprint i kwalifikacje, a także uzyskując najszybszy czas okrążenia. Dzięki świetnej jeździe na słynnym torze Imola odrobił część strat z początku sezonu i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Pozycji lidera będzie bronił Charles Leclerc, który, podobnie jak Verstappen, w tym sezonie ma na koncie dwa zwycięstwa. Na pierwszą wygraną w tym roku liczy siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton. Warto zwrócić uwagę także na Sergio Péreza, którego forma jest coraz lepsza - dwa poprzednie wyścigi zakończył na drugim miejscu. Wszyscy kierowcy będą rywalizować na Miami International Autodrome po raz pierwszy w karierze, a to oznacza, że kibice mogą być świadkami wielu niespodzianek. Dlatego warto obserwować walkę gwiazd motorsportu na słonecznej Florydzie już od pierwszego piątkowego treningu!Starcie prowadzącego w tabeli MOTORU Lublin z drugą w stawce FOGO UNIĄ Leszno to hit początku sezonu w najlepszej żużlowej lidze świata. Aktualni wicemistrzowie Polski mają na koncie komplet czterech zwycięstw, a Byki trzy wygrane i jeden remis. Liderem Unii jest doświadczony Janusz Kołodziej, który w obecnych rozgrywkach skutecznością ustępuje jedynie Bartoszowi Zmarzlikowi, najlepszemu polskiemu żużlowcowi. Natomiast w przypadku Motoru strzałem w dziesiątkę było podpisanie kontraktu z wracającym po przerwie w startach Maksymem Drabikiem. Sześciokrotny mistrz świata juniorów (dwa razy indywidualnie i cztery razy drużynowo) tworzy w lubelskim zespole świetny duet z Mikkelem Michelsenem. Czy ci dwaj żużlowcy poprowadzą drużynę lidera do piątej wygranej w sezonie?. Druga runda prestiżowej serii długodystansowych wyścigów samochodowych z udziałem Roberta Kubicy. Zespół polskiego kierowcy, Prema Orlen Team, rozpoczął sezon od siódmego miejsca w zawodach w amerykańskim Sebring. Kolejna odsłona tej widowiskowej rywalizacji odbędzie się na legendarnym belgijskim torze Spa-Francorchamps, gdzie będzie można oglądać w akcji polską drużynę Inter Europol Competition Jakuba Śmiechowskiego, w której jeździ także znany z Formula 1® Esteban Gutiérrez. Z FIA World Endurance Championship związane są inne gwiazdy motorsportu, takie jak ośmiokrotny rajdowy mistrz świata Sébastien Ogier czy trzykrotny triumfator DTM René Rast.Plan transmisji:Piątek (6 maja):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska, Tobiasz Musielak, reporterka: Joanna Cedrych• 18:40 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Oskar Bober, reporter: Tomasz Lorek• 20:25 FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 2, studio od 20:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Miami: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 23:25 FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 23:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Miami: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 01:30- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (7 maja):• 12:55 FIA World Endurance Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Andrzej Borowczyk, Krystian Sobierajski, Sławomir Szymczak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Kuba Ostrowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santader:(Eleven Spots 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:55 FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 18:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Miami: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Adrian Gątarek• 21:55 FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 21:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Miami: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 00:00- magazyn (Eleven Spots 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (8 maja):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 13:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Świerżyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 19:25 FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1)komentarz: Filip Kapica• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Spots 2, studio od 20:30)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 21:25(Eleven Spots 1, studio od 20:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Miami: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 00:20- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (9 maja):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 2)prowadzenie: Filip Kapica, Michał Gąsiorowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Krzysztof Rot• 21:00(Eleven Sports 1)