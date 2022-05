Polsat SuperHit Festiwal 2022: Doda, Cleo, T.Love, Kaminski, Kwiatkowski, kabarety

Łukasz Szewczyk

• Kolejna edycja Polsat SuperHit Festiwal odbędzie się w dniach od 20 do 22 maja 2022 w Operze Leśnej w Sopocie

• Dwa muzyczne wieczory, trzy artystyczne jubileusze, ponad osiem godzin grania i niedziela przepełniona humorem.

• Wśród gwiazd między innymi: T.Love, LemON, Doda, Ralph Kaminski, Beata i BAJM, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Kortez, Sylwia Grzeszczak i Kwiat Jabłoni

- zapowiada - mówi Nina Terentiew, dyrektor programowa telewizji Polsat.. W pierwszy dzień festiwalu zaplanowano koncert grupypod hasłem. Widzowie zobaczą także koncert jubileuszowy, grupa świętować będzie swoje dziesięciolecieWspólnie z widzami Polsatu w specjalnej zbiórce Fundacji Polsat organizatorzy koncertu będą wspierać znajdujące się w dramatycznej sytuacji ukraińskie dzieci. Aby pomóc - wystarczy w trakcie koncertu wysłać SMS lub BLIK. W tej części wieczoru usłyszymy zespółw utworze "Brat za Brata" nagranym oryginalnie ze słynnym ukraińskim zespołemw duecie z, a takżeZ kolei w "Koncercie Platynowym" zaśpiewają artyści, których albumy i single pokryły się platyną i diamentami. Będą to:W drugi dzień festiwalu wystąpiw koncercie "Doda czy Dorota? Rabczewska jakiej nie znacie!" Pierwszy raz na sopockiej scenie będzie gościć także jedną z największych gwiazd polskiej muzyki alternatywnej. Wokalista ma na swoim koncie trzy płyty. Ostatnia pt. "Kora" jest hołdem dla zmarłej 3 lata temu legendarnej Kory Jackowskiej i zawiera zupełnie nowe aranżacje kultowych utworów takich jak: "Krakowski spleen", "Po prostu bądź", czy "Wyjątkowo zimny maj".Zaplanowano również koncert "Radiowy Przebój Roku", a w nim wykonawców najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Będą to między innymi:W trzeci dzień festiwalu Opera Leśna przerodzi się w prawdziwą fabrykę śmiechu. Sopocki Hit Kabaretowy to solidna porcja inteligentnego dowcipu. Wystąpią królowie polskiej sceny kabaretowej:Polsat SuperHit Festiwal 2022 od piątku (20 maja) do niedzieli (22 maja 2022 roku). Transmisja na antenie telewizji Polsat.