HBO Max zamówiło drugi sezon serialu "Minx". "Jeszcze więcej gustownych aktów"

Łukasz Szewczyk

• Wymieniany przez "Esquire" jako jeden z najlepszych (do tej pory) seriali tego roku serial "Minx" będzie miał drugi sezon.

• Cały pierwszy sezon wraz jest już dostępny w HBO Max.

Akcja serialu Minx toczy się w Los Angeles w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku i opowiada historię Joyce (Ophelia Lovibond), poważnej młodej feministki, która łączy siły z wydawcą (Jake Johnson) tanich magazynów, by stworzyć pierwszy erotyczny magazyn dla kobiet.W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się Ophelia Lovibond, Jake Johnson, Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano i Oscar Montoya."IndieWire" pochwaliło twórców "Minx" za stworzenie, magazyn "Rolling Stone" uznał produkcję za, a "The Hollywood Reporter" docenił- zdradza Ellen Rapoport, producentka wykonawcza serialu.- dodała Sarah Aubrey, Head of Original Content w HBO Max.Twórczynią i showrunnerką serialu Minx jest Ellen Rapoport, która jednocześnie pełni funkcję producentki wykonawczej wraz z Paulem Feigiem i Danem Magnante dla Feigco Entertainment, Benem Karlinem i Rachel Lee Goldenberg, która również wyreżyserowała pilot serialu. Jake Johnson pełni funkcję koproducenta wykonawczego. Studiem produkcyjnym jest Lionsgate Television.Cały dziesięcioodcinkowy pierwszy sezon serialu jest już dostępny w HBO Max.