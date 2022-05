Walka o mistrzostwo Polski i Anglii - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Raków Częstochowa i Lech Poznań walczą o mistrzostwo Polski, a Manchester City i Liverpool o mistrzostwo Anglii.

• W Hiszpanii i Francji mistrzowie są już znani, ale ligowych emocji w ten weekend nie zabraknie także w LaLiga Santander i Ligue 1 Uber Eats

Na trzy kolejki przed końcem sezonu w grze o mistrzostwo Polski nadal pozostają trzy drużyny. Największe szanse mają Raków Częstochowa i Lech Poznań, które w tabeli zdobyły do tej pory taką samą liczbę punktów. Trzecia Pogoń Szczecin traci do prowadzącej dwójki trzy punkty. W 32. kolejce lider tabeli Raków Częstochowa zagra z Cracovią, która w tabeli zajmuje ósmą pozycję. Także w niedzielę wicelider Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice. Pogoń swój mecz rozegra w sobotę - jej rywalem we Wrocławiu będzie Śląsk. Ciekawie zapowiada się także piątkowy wieczór, kiedy to Legia Warszawa podejmie w ligowym klasyku Górnika Zabrze.Tylko jeden punkt dzieli prowadzący Manchester City od zajmującego drugie miejsce w tabeli Liverpoolu. To oznacza, że walka o mistrzostwo Anglii może potrwać do ostatniej kolejki. Jednak już w najbliższy weekend trudny mecz czeka na The Reds, których rywalem będzie Tottenham. Koguty są ostatnio w dobrej formie i walczą o miejsce w czołowej czwórce. Liverpool także jest na fali po awansie do finału Ligi Mistrzów. Transmisja tego meczu w sobotę. W zupełnie innych nastrojach do weekendowej walki o ligowe punkty przystąpi Manchester City. The Citizens po porażce z Realem Madryt odpadli z Ligi Mistrzów i mistrzostwo Anglii jest jedynym trofeum, które pozostało im do zdobycia. W niedzielę drużyna Pepa Guardioli zagra z Newcastle. W innych ciekawszych meczach Chelsea zagra z Wolverhampton, Brighton z Manchesterem United, a Arsenal z Leeds United.Tytuł mistrza Hiszpanii zapewnił sobie Real Madryt, ale ciągle nierozstrzygnięta jest kwestia wicemistrzostwa. Po 34 kolejkach druga w tabeli Barcelona wyprzedza Sevillę o dwa punkty. Przed Dumą Katalonii w ten weekend niełatwe zadanie - ich rywalem będzie Real Betis, który ciągle ma szansę na miejsce w czołowej czwórce i grę w Lidze Mistrzów. Mecz w Sewilli w sobotni wieczór. Sevilla nie będzie miała dużo łatwiej - jej rywalem w niedzielne popołudnie będzie Villarreal. Drużyna Unaia Emery'ego odpadła w tym tygodniu z Ligi Mistrzów i spróbuje poprawić sobie humory w meczu ligowym. Ciekawie powinno być także w piątkowy wieczór, kiedy to Levante zagra z Realem Sociedad oraz w niedzielnym meczu Espanyol - Osasuna.W lidze francuskiej sprawa mistrzostwa jest rozstrzygnięta, ale bardzo ciekawie wygląda walka za plecami Paris Saint-Germain. Najbliżej tytułu wicemistrzowskiego jest Olympique Marsylia, który o trzy punkty wyprzedza Rennes i Monaco. Drużyna z księstwa w piątek zagra trudne wyjazdowe spotkanie z Lille. Marsylczycy, którzy nie mają już szans na zwycięstwo w Lidze Konferencji Europy, zmierzą się w niedzielę z Lorient. Emocji nie powinno zabraknąć także w niedzielny wieczór w Paryżu, kiedy to PSG zagra z Troyes.Ciekawie zapowiadają się niedzielne mecze PGE. O godzinie 16:30 rozpocznie się transmisja meczu trzeciej z czwartą drużyną w tabeli - MOJE BERMUDY STAL Gorzów - ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa. O emocje w niedzielny wieczór zadbają zawodnicy z Grudziądza i Torunia - spotkanie ZOOLESZCZ GKM Grudziądz - FOR NATURE SOLUTIONS APATOR rozpocznie się o 19:15. W eWinner 1. Lidze również dużo emocji w niedzielne popołudnie. ROW Rybnik zmierzy się z Aforti Startem Gniezno, a H. Skrzydlewska Orzeł Łódź ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. W poniedziałek Cellfast Wilki Krosno podejmą Abramczyk Polonię Bydgoszcz.Na kibiców najlepszej koszykarskiej ligi świata czekają w najbliższy weekend dwa starcia na Zachodzie. W półfinale konferencji walczą Dallas Mavericks i Phoenix Suns. Po dwóch meczach bliżsi awansu są koszykarze z Arizony, którzy prowadzą 2:0. Trzecie spotkanie odbędzie się w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu, a czwarte w niedzielny wieczór. Transmisję czwartego meczu poprzedzi wyjątkowa rozmowa Wojciecha Michałowicza ze Scottiem Pippenem - sześciokrotnym mistrzem NBA z drużyną Chicago Bulls. W sobotni wieczór kibice będą mogli obejrzeć trzecie starcie w półfinale Konferencji Wschodniej Milwaukee Bucks - Boston Celtics. W tej rywalizacji po dwóch meczach jest remis 1:1. Także w ten weekend w Bilbao zostanie rozegrany finałowy turniej koszykarskiej Ligi Mistrzów.Plan transmisji:Piątek (6 maja):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Rafał Nahorny• 17:55 FINAL4 Basketball Champions League: Półfinał #1:(Canal+ Now)komentarz: Wojciech Michałowicz• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Lipiński• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 20:55 FINAL4 Basketball Champions League: Półfinał #2:(Canal+ Family / Now)komentarz: Artur Kwiatkowski• 20:55 LaLiga Smartbank:(Canal+ Online)• 03:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Gabriel RogaczewskiSobota (7 maja):• 11:55 Statscore Futsal Ekstraklasa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Kornacki, Grzegorz Kaczmarczyk• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Wojciech Jagoda• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Piotr Glamowski, Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adam Zakrzewski• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Kaczmarczyk• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Rafał Dębiński, Igor Lewczuk• 18:10 LaLiga Smartbank:(Canal+ Online)• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Dominik Woźniak• 18:30(Canal+ Premium)komentarz: Bartosz Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Grzegorz Mielcarski• 20:40 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 20:40 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Gabriel Rogaczewski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 21:30 NBA:(Canal+ Family)komentarz: Wojciech Michałowicz• 22:00(Canal+ Spot)prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (8 maja):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Tomasz Wieszczycki• 12:55 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Bartosz Tomczak• 13:55 1 Liga Żużlowaa:(Canal+ Online)komentarz: Robert Sinicki• 14:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Edward Durda, Dawid Stachyra• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Remigiusz Jezierski• 14:55 Premier League: Arsenal - Leeds United (Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 14:55 Premier League: Leicester City - Everton (Canal+ Now)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 14:55 Premier League: Norwich - West Ham United (Canal+ Online)• 15:55 LaLiga Smartbank:(Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Dankiewicz• 16:55 FINAL4 Basketball Champions League::(Canal+ Now)komentarz: Bartosz Tomczak• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:55 FINAL4 Basketball Champions League: Finał (Canal+ Family / Now)komentarz: Wojciech Michałowicz• 19:55 Superleague Ellada:(Canal+ Online)komentarz: Michał Kornacki, Arkadiusz Malarz• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacikturbokozak: Jewhen Konoplanka• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Artur KwiatkowskiPoniedziałek (9 maja):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 18:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Mateusz Dziopa, Dawid Stachyra