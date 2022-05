Serialowa wersja filmu "Miłość, seks i pandemia" już w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ rozpoczyna emisję serialowej wersji filmu Patryka Vegi o samotności czasów pandemii. I o tym jak Polki próbują sobie z nią radzić

Serialowa wersja najnowszego filmu Patryka Vegi "Miłość, seks i andemia". Jest to opowieść o Polsce czasów pandemii i losach trzech przyjaciółek, które próbują odnaleźć się w świecie, w którym miłość i seks często zamieniają się miejscami. Dziennikarka Kaja (Anna Mucha) dla dobrego materiału zrobi niemal wszystko. Z czasem przekonujemy się, co oznacza to "niemal". Fotografka Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) rzuca się w wir przygód na wieść o pogarszającym się stanie zdrowia. Prokuratorka Olga (Zofia Zborowska-Wrona) ulega wpływowi egzotycznego kochanka, a jej dotychczasowe poglądy i zasady przestają się liczyć.W opowieści napisanej i wyreżyserowanej przez Patryka Vegę mieszają się humor, dramat, erotyka i akcja. Tym razem na ekranie możemy zobaczyć Annę Muchę, Małgorzatę Rozenek-Majdan, Zofię Zborowską-Wronę i Sebastiana Delę.. Wszystkie odcinki serii są już dostępne w Canal+ Online.