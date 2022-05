Player kręci serial "Mój agent". Polska wersja francuskiego hitu

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły zdjęcia do serialu Player Original opartego na francuskiej produkcji "Dix pour cent" opowiadającej o codziennych zmaganiach pracowników agencji aktorskiej

• W rolach gwiazd znani aktorzy wcielą się w samych siebie.

• W pierwszym z sześciu odcinków sezonu wystąpi Magdalena Cielecka, w drugim Danuta Stenka i Grażyna Szapołowska.

Jak przekazać sławnej aktorce, że nie zostanie zaangażowana do wymarzonej hollywoodzkiej produkcji? Czy istnieje sposób, by pogodzić zwaśnione od dawna dwie gwiazdy filmu i teatru? W jaki sposób zmusić parę aktorów, którzy nie lubią się prywatnie do zagrania zakochanych? Najlepsi agenci mają swoje sposoby, by okiełznać najbardziej wymagające i kapryśne gwiazdy.Praca w agencji aktorskiej może wydawać się zajęciem niezwykle atrakcyjnym i prestiżowym. Plany zdjęciowe, konferencje prasowe, czerwone dywany, wywiady, bankiety. Codzienna współpraca z największymi gwiazdami wygląda jednak nieco inaczej. Negocjowanie kontraktów, rozwiązywanie konfliktów, dyspozycyjność przez całą dobę. Agent nie ma łatwego życia, ale dla swoich klientów jest w stanie zrobić niemal wszystko. Jak wygląda jego praca i czy największe gwiazdy są naprawdę takie jak opisują je media?"Mój agent" to serial oparty na francuskiej produkcji "Dix pour cent", która we Francji okazała się ogromnym sukcesem. Prawa do adaptacji zostały do tej pory sprzedane do Polski, Korei Południowej, Indonezji, na Bliski Wschód, Filipiny, do Malezji, Turcji i Włoch. Premierę miała w kwietniu również brytyjska wersja.Bohaterami serialu są agenci, którzy pod swoją opieką mają największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji. Marek (Marek Gierszał), Aga (Aleksandra Pisula), Gabriel (Maciej Maciejewski) i Mira (Ewa Szykulska) to prawdziwi profesjonaliści. Całą swoją energię i zaangażowanie poświęcają klientom. Wspierają ich oddani asystenci - Ewa (Anna Cieślak) i Julian (Dawid Ściupidro) oraz Zosia (Sylwia Achu), recepcjonistka i aktorka. Los agencji, w której pracują staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel, Gustaw (Krzysztof Jasiński). Teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami, cała czwórka będzie musiała walczyć o przetrwanie jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota (Paulina Walendziak), dorosła córka Marka, której istnienie ukrywał przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym o czym marzy. Przypadek sprawia, że rozpoczyna pracę w agencji, u boku ojca i...wbrew jego woli. Czy rzeczywistość okaże się zgodna z jej wyobrażeniami o kulisach show-biznesu?- mówi Dorota Chamczyk, producentka Grupy TVN.W obsadzie serialu znaleźli się Ewa Szykulska, Aleksandra Pisula, Marek Gierszał, Maciej Maciejewski, Anna Cieślak, Paulina Walendziak, Dawid Ściupidro, Sylwia, Achu, Ewa Kaim, Stanisław Linowski, Renata Dancewicz i inni. W roli wiodącej w każdym odcinku pojawi się gościnnie inna polska gwiazda - w pierwszym będzie to Magdalena Cielecka, w drugim Danuta Stenka i Grażyna Szapołowska. Trwają zdjęcia do dwóch sezonów. Każdy będzie liczył sześć odcinków. Producentką z ramienia Grupy TVN jest Dorota Chamczyk, producentem serialu firma Lizart Film i Mikołaj Lizut. Reżyserują Julia Kolberger i Olga Chajdas, autorami zdjęć są Jakub Giza i Anna Rzepka, autorem tłumaczenia i adaptacji scenariusza Karol Klementewicz we współpracy redakcyjnej z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk, nadzorującą prace literackie. Za scenografię odpowiada Anna Sitkowska, za kostiumy Krzysztof Łoszewski, za charakteryzację Monika Jan. Kierownikiem produkcji jest Michał "Ryba" Lipski.Francuski pierwowzór serialu "Dix pour cent" został wyprodukowany przez Mon Voisin Productions i Mother Production. Producenci to Dominique Besnehard, Michel Feller, Harold Valentin, Aurelien Larger, autorami scenariusza są Fanny Herrero, Cecile Ducrocq, Benjamin Dupas, Quoc Dang Tran, Camille Chamoux, Anais Carpita, Sabrina Karine, Eliane Montane. Serial wyreżyserowali Cedric Klapisch, Antoine Garceau, Marc Fitoussi, Lola Doillon, Jeanne Herry i Laurent Tirard. Showrunnerem serii jest Cedric Klapisch.