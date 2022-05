Disney+ na start w Polsce ze specjalną ofertą powitalną

Łukasz Szewczyk

Serwis Disney+ wystartuje w Polsce 14 czerwca 2022 r. Standardowa cena w dniu premiery wyniesie 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł w przypadku opłaty rocznej. Dzięki niej fani będą mogli cieszyć się Disney+ przez 12 miesięcy płacąc za 8, czyli w cenie 229,90 zł. Rejestracja na ofertę powitalną jest dostępna do północy 13 czerwca 2022 roku pod adresem Disneyplus.com i musi zostać wykupiona do 26 czerwca 2022 r.Subskrybenci będą mieli dostęp do takich seriali jak "Księga Boby Fetta" i "The Mandalorian" oraz długo wyczekiwanego serialu "Obi-Wan Kenobi". Ponadto zobaczą "Moon Knight", serial produkcji Marvel Studios z Oscarem Isaakiem, a także nominowany do Nagrody Akademii® film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" z Simu Liu i Awkwafiną.Dodatkowo subskrybenci będą mogli spędzić czas przy wielu tytułach ze studia Disneya i Pixara, w tym nominowanej do Nagrody Akademii animacji "Luca" (Disney/Pixar) oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii® "Naszym magicznym Encanto" (Walt Disney Animation Studio) i "Cruelli" z Emmą Stone w roli kultowej Cruelli de Mon.W ramach ogólnorozrywkowych produkcji, w Disney+ będzie można zobaczyć takie tytuły jak popularny, oryginalny serial komediowy "Zbrodnie po sąsiedzku" oraz seriale "Pam i Tommy", "The Kardashians", "Królowe", a także "Simpsonowie", "Grey's Anatomy: Chirurdzy", "9-1-1" czy "Czarno to widzę". Z kolei National Geographic przedstawi "Świat według Jeffa Goldbluma" i doceniony Nagrodą Akademii "Free Solo: Ekstremalna wspinaczka".Użytkownicy Disney+ będą mieć dostęp do najwyższej jakości serwisu, nawet na czterech urządzeniach jednocześnie, do funkcji IMAX Enhanced przy wybranych tytułach oraz do nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, a także będą mieć możliwość ustawienia do siedmiu profili, w tym kontroli rodzicielskiej na dostosowanym specjalnie dla dzieci profilu dziecięcym, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.