Kochamy telewizję. Po co nam telewizor?

Łukasz Szewczyk

• Polacy kochają telewizję. Jest dla nich źródłem informacji i rozrywki, ale też... czują się dzięki niej mniej samotni.

• Pandemia tylko nieznacznie zmieniła nasze przyzwyczajenia dotyczące oglądania telewizji - wynika z badania przeprowadzonego dla TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sound przez PanelWizard Direct.

97% polskich gospodarstw domowych ma telewizor, a ponad połowa z nich - dwa lub więcej. Za pośrednictwem telewizora korzystamy z różnego rodzaju rozrywki - przede wszystkim oglądamy tradycyjną telewizję oraz serwisy streamingowe i VoD (78,3% respondentów) oraz czerpiemy wiedzę o świecie (75,9%). Pomimo ciągłego rozwoju Internetu i mediów społecznościowych, dla ponad 40 proc. Polaków telewizja jest wciąż głównym źródłem informacji. Ponad 40 proc. rodziców posiadających dzieci do 13-go roku życia używa telewizora, aby zapewnić rozrywkę lub zająć czas swoim pociechom. Jednocześnie ponad 20 proc. respondentów przyznaje, że dzięki oglądaniu telewizji czuje się mniej samotna. Telewizory są dziś też wykorzystywane jako sprzęty audio - do słuchania muzyki (ponad 8%).Dla połowy Polaków czas spędzony na oglądaniu telewizji w trakcie lockdownów w porównaniu do czasu sprzed pandemii nie uległ zasadniczym zmianom. Z drugiej strony - 40 proc. respondentów twierdzi, że na oglądaniu telewizji spędziła więcej czasu, a 9 proc. - że mniej.W trakcie pandemii najchętniej korzystaliśmy z platform streamingowych (41,3% respondentów), a w dalszej kolejności wykorzystywaliśmy telewizory do grania (17,7%), słuchania muzyki i radia (17,4%) czy oglądania filmów na VoD (17,3%).Podczas pandemii jedna trzecia polskich telewidzów kupiła nowy telewizor. Najczęściej wymieniane powody takiej decyzji to awaria starego urządzenia oraz chęć posiadania nowszego i lepszego modelu.Czym się kierujemy przy zakupie - kwestie eko coraz istotniejszeCena, rozmiar i wysoka rozdzielczość ekranu, jakość dźwięku oraz możliwości techniczne - to najważniejsze cechy telewizorów, na które zwracają uwagę Polacy, wybierając nowe urządzenie, na te elementy wskazało ponad 90 proc. respondentów. Przed podjęciem decyzji o zakupie nowego telewizora informacji najczęściej szukamy w porównywarkach internetowych (55,2% wskazań), czytając opinie użytkowników (53,4%), pytamy o radę sprzedawców w sklepach i salonach (43,5%), zasięgamy opinii znajomych i rodziny (38,7%). Coraz ważniejsze są też kwestie związane ze środowiskiem naturalnym - chętniej wybieramy telewizory zużywające mniej energii, z wyższą, "zieloną" etykietą energetyczną. Połowa respondentów jest skłonna zapłacić więcej za telewizor, który jest bardziej przyjazny dla środowiska. Dla 70 proc. ważne jest, aby do produkcji telewizora wykorzystane zostały materiały z recyklingu.Dla ponad 60 proc. respondentów telewizor jest ważnym elementem wyposażenia salonu w mieszkaniu. Co więcej - ponad połowa Polaków uważa telewizor i telewizję za istotną, wręcz niezbędną część ich życia. Ponad trzy czwarte polskich telewidzów spodziewa się, że za pięć lat nadal będzie mieć telewizor w swoim salonie, a prawie połowa - że będzie to odbiornik większy niż obecnie. Ponad jedna trzecia spodziewa się, że za pięć lat telewizor będzie używany wyłącznie do oglądania tradycyjnej telewizji.