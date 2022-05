Polsat najlepiej oceniany, najgorzej TVP

Łukasz Szewczyk

• Według wyników najnowszego badania CBOS-u Polsat jest najlepiej oceniany spośród głównych stacji telewizyjnych.

72% badanych ocenia działalność Polsatu pozytywnie, a tylko 8% negatywnie. Polsat zanotował wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu do wyników badania przeprowadzonego przez CBOS w ubiegłym roku. Pozytywnie o Polsacie wypowiadają się Polacy niezależnie od preferowanych opcji politycznych.Na drugim miejscu w rankingu znalazł się TVN, która pozytywnie ocenia 61% badanych, negatywnie o działalności TVN wypowiedziało się prawie 20% pytanych osób.Najgorzej oceniana jest telewizja publiczna - TVP, która jako jedyna ma więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. Aż 43% badanych negatywnie ocenia działalność telewizji publicznej, podczas gdy pozytywne oceny to 3 punkty procentowe mniej, czyli zaledwie 40%.Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS od 28 marca do 7 kwietnia 2022 roku na próbie liczącej 1030 osób.