Rusza Plusomat RMF Classic+

Łukasz Szewczyk

• Bilety na wydarzenia kulturalne, książki i kody zniżkowe

• Między innymi takie bonusy będą mogli zdobyć subskrybenci RMF Classic+ dzięki uruchomionemu Plusomatowi.

Plusomat to część platformy RMF Classic+ z bonusami dla subskrybentów. W nadchodzących miesiącach miłośnicy najpiękniejszej muzyki filmowej, którzy aktywnie korzystają z nowej oferty stacji RMF Classic, będą mogli zawalczyć o wartościowe nagrody. Właśnie ogłoszono pierwsze rozdania, a wśród nich znalazły się zaproszenia na wydarzenia kulturalne, które odbędą się w całej Polsce jeszcze w maju i czerwcu.- mówi Michał Zalewski, Head of content & public relations RMF Classic+. -- dodaje Zalewski.W maju subskrybenci RMF Classic+ mogą otrzymać zaproszenia na łódzki koncert 2Cellos, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, seans filmowy: "Między Gwiazdy. Anne-Sophie Mutter gra Johna Williamsa" czy spektakle warszawskiego Teatru 6. Piętro.W czerwcu zostanie zaprezentowana lista rozdań z biletami na koncerty gwiazd światowego formatu, które do końca roku zagrają na największych arenach w naszym kraju. Już teraz wiadomo, że dla subskrybentów RMF Classic+ rozgłośnia przygotowała zaproszenia m.in. na koncerty Coldplay, Guns N' Roses oraz Harry'ego Stylesa. W kolejnych miesiącach w Plusomacie pojawią się także premierowe książki, kody zniżkowe oraz gadżety od RMF Classic.