Finałowy sezon serialu "Kontrola" od czerwca w Playerze

Łukasz Szewczyk

• "Kontrola" powraca do Playera z czwartym, finałowym sezonem

• Gościnnie pojawią się również Cezary Żak, Dorota Stalińska, Robert Gonera, Jędrzej Hycnar, Areta Szpura oraz Katarzyna Zillmann.

• Wszystkie sezony trafią również do serwisu discovery+

"Kontrola" to uniwersalna i poruszająca historia o miłości autorstwa Nataszy Parzymies, której twórczość podbiła serca młodej publiczności. Po międzynarodowym sukcesie pierwszej serii, produkcja trafiła do serwisu Player.pl, gdzie widzowie mogli obejrzeć cieszącą się dużym zainteresowaniem kontynuację tej historii. Serial wyświetlany był także na polskich i zagranicznych festiwalach filmowych. Właśnie ogłoszono, że Kontrola zakwalifikowała się do Big Apple Film Festiwal, którego rozstrzygnięcie odbędzie się pod koniec maja w Nowym Jorku.- komentuje Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl.Drogi Majki i Natalii krzyżują się po latach w obliczu tragedii, dziewczyny będą musiały odnaleźć się w nowym świecie, w którym Majka jest mamą półtorarocznej Hani, a Natalia dziewczyną kochającej i wyrozumiałej Sylwii. Ich drogi się rozeszły, ale przeszłość i uczucie, które je połączyło, cały czas o sobie przypomina. Czy po tylu nieudanych próbach, dziewczyny będą chciały jeszcze zaryzykować?W kontynuacji popularnego serialu widzowie w głównych rolach zobaczą Adriannę Chlebicką (Natalia), Ewelinę Pankowską (Majka), Agatę Różycką (Sylwia), Jakuba Sielskiego (Kuba), Joannę Połeć (Wera), Anu Czerwińskiego (Franek). Gościnnie pojawią się również Dorota Stalińska, Cezary Żak, Robert Gonera, Barbara Jonak, Jędrzej Hycnar, Katarzyna Zillmann oraz Areta Szpura., tym razem do serwisu trafi od razu całość. Również tego dnia, zgodnie z zapowiedziami, wszystkie cztery sezony "Kontroli" zasilą bibliotekę discovery+, będąc pierwszym polskim serialem dostępnym w ofercie zagranicznej platformy. Serial produkuje Koskino. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Natasza Parzymies, producentką z ramienia Koskino jest Natalia Grzegorzek, a ze strony TVN i Player.pl, Marta Pasławska. Za zdjęcia odpowiada Filip Pasternak.Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", seriale: "Skazana", "Szadź", "Żywioły Saszy - Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Mamy to!", "Top Model. Front Row" czy ostatnio reality show "Prince Charming".