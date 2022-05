"Westworld" powraca z czwartym sezonem. Premiera w HBO i HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Westworld", mroczna odyseja o przeznaczeniu świadomej formy życia powraca z nowym sezonem.

• Premiera czwartego sezonu serialu "Westworld" zaplanowana została na 27 czerwca w HBO i HBO Max.

W najnowszym sezonie serialu HBO Original "Westworld" ponownie wystąpią: Evan Rachel Wood, nagrodzona Emmy Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul oraz Angela Sarafyan. Do obsady w tym sezonie dołączyła zdobywczyni Oscara Ariana DeBose ("West Side Story").Autorami serialu HBO Original "Westworld" są Jonathana Nolana i Lisę Joy, którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych wraz Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abramsem, Atheną Wickham, Richardem J. Lewisem oraz Benem Stephensonem. Za produkcję odpowiadają firmy: Kilter Films i Bad Robot Productions we współpracy z Warner Bros. Television. Serial oparty jest na filmie autorstwa Michaela Crichtona.Serial "Westworld" otrzymał do tej pory łącznie 54 nominacje do nagród Emmy® oraz dziewięć statuetek tej nagrody.Premiera czwartego sezonu serialu HBO Original "Westworld" odbędzie się 27 czerwca 2022 roku w HBO i HBO Max. Sezon liczyć będzie 8 odcinków.