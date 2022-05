Ostatnia kolejka Bundesligi w Viaplay. Walka o Ligę Mistrzów i utrzymanie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę w Bundeslidze zostanie rozegrana ostatnia, 34. kolejka tego sezonu. Do końca trwa walka o miejsca 4-6, w tym o grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów

• W rywalizacji o pewne utrzymanie bez konieczności gry w barażu, Hertha Berlin z polskim bramkarzem Marcelem Lotką korespondencyjnie ucieka w tabeli przed VfB Stuttgart

RB Lipsk czy FC Freiburg? Stawką tego korespondencyjnego starcia jest czwarta pozycja w Bundeslidze, premiowana pewnym miejscem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna z Lipska gra na wyjeździe z Arminią Bielefeld, która niemal na pewno spada z ligi. Musiałaby bowiem wysoko wygrać i/lub liczyć na wysoką porażkę VfB Stuttgart u siebie z FC Koeln, bo kluczowy dla końcowej klasyfikacji bilans bramkowy całego sezonu jest dla ekipy z Bielefeld gorszy... aż o siedem goli od bezpośredniego rywala.Z kolei Freiburg marząc o Lidze Mistrzów, musiałby wygrać na wyjeździe z Bayerem Leverkusen i liczyć na porażkę RB Lipsk. Ale nawet remis może być dla Freiburga cenny, bo w rywalizacji o piąte miejsce i grę w fazie grupowej Ligi Europy, zespół ten czuje na plecach oddech Unionu Berlin, który ma o punkt mniej i zagra u siebie z VfL Bochum. A i Union musi oglądać się za siebie, bo chrapkę na szóstą pozycję dającą prawo gry w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy ma też FC Koeln, tracące do berlińczyków dwa punkty.Jako że przy równej liczbie punktów, o wyższym miejscu w tabeli decyduje bilans bramkowy z całego sezonu, również bitwa o utrzymanie nie jest rozstrzygnięta. Będące na miejscu barażowym VfB Stuttgart ściga Herthę Berlin z Polakiem Marcelem Lotką w bramce. Hertha ma o trzy punkty więcej, ale... bilans bramkowy gorszy o czternaście goli, więc jeśli Hertha przegra na wyjeździe z Borussią Dortmund, a VfB wygra u siebie z FC Koeln, to drużyna ze Stuttgartu utrzyma się w Bundeslidze bez konieczności rozgrywania baraży.Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim kończą mistrzowski sezon, być może już ostatni dla reprezentanta Polski w monachijskich barwach, na wyjeździe spotkaniem z VfL Wolfsburg. Mecz na żywo z Wolfsburga komentować będą Piotr Domagała i Radosław Gilewicz, a wydarzenia ze wszystkich stadionów będzie w trakcie tej transmisji w ramach "multiligi" śledził Mateusz Borek.Studio ostatniej kolejki Bundesligi na Viaplay.pl w sobotę już od 14.45, a magazyn skrótów o 20.00. W studiu gośćmi Justyny Kostyry będą Łukasz Piszczek, Tomasz Urban, Michał Trela, Mateusz Borek, Michał Zachodny i Marcin Borzęcki. Początek wszystkich sobotnich meczów o 15.30. W niedzielę od 15.30 (studio od 15.00, magazyn skrótów o 20.00) platforma Viaplay transmitować będzie również ostatnią kolejkę 2. Bundesligi, w tym w formie "multiligi" mecze kluczowe dla losów awansu do Bundesligi.Mecze 34. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Sobota (14 maja):• 15.30 FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth• 15.30komentują Rafał Wolski i Michał Zachodny• 15.30 Union Berlin - VfL Bochum• 15.30komentują Kamil Kania i Mateusz Juza• 15.30komentują na żywo z Wolfsburga: Piotr Domagała i Radosław Gilewicz• 15.30 FSV Mainz - Eintracht Frankfurt• 15.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Wojciech Piela• 15.30komentują Szymon Ratajczak i Marcin Borzęcki• 15.30 Borussia Moenchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim