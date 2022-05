Finał Pucharu Anglii, ważne mecze w lidze włoskiej - weekend Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże finałowe starcie prestiżowych rozgrywek o Puchar Anglii pomiędzy Chelsea FC a Liverpoolem FC.

• Szlagierowo zapowiadają się również mecze przedostatniej kolejki Serie A, w których AC Milan podejmie Atalantę Bergamo, a Inter Mediolan zagra na wyjeździe z Cagliari Calcio.

• Ponadto widzowie mogą szykować się na łączoną transmisję spotkań 37. kolejki Ligue 1 Uber Eats oraz zmagania w LaLiga i Liga Portugal

W ten weekend na Wembley Stadium odbędzie się wielki finał, w którym Liverpool FC zmierzy się z Chelsea FC. Obie ekipy zakwalifikowały się do decydującego meczu dzięki świetnym występom w półfinałach -The Reds wyeliminowali Manchester City (3:2), a The Blues pokonali Crystal Palace (2:0). Co ciekawe, pod koniec lutego Liverpool zagrał z Chelsea w finale Carabao Cup (Puchar Ligi Angielskiej). Wówczas rywalizacja była tak wyrównana, że o triumfie zespołu z Anfield przesądziła dopiero długa seria rzutów karnych zakończona wynikiem 11:10. Drużyna Thomasa Tuchela ma okazję, by zrewanżować się piłkarzom Jürgena Kloppa, ale nie będzie o to łatwo, bo ci w 2022 roku w krajowych rozgrywkach nie przegrali dotychczas żadnego spotkania. Mason Mount, Kai Havertz, Romelu Lukaku i spółka czy Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz oraz ich koledzy? Kto będzie mógł świętować na koniec obecnej edycji najstarszych klubowych rozgrywek na świecie?AC Milan nie przegrał ligowego spotkania od połowy stycznia, dzięki czemu na dwie kolejki przed końcem sezonu jest liderem Serie A. Jeśli w najbliższym meczu Rossoneri pokonają Atalantę Bergamo, a Inter Mediolan straci punkty, to już w ten weekend będą świętować swoje pierwsze Scudetto od 2011 roku! O sukces będzie jednak trudno, bo ekipa z Bergamo jest w dobrej formie i toczy zaciętą walkę z kilkoma klubami o awans do następnej edycji europejskich pucharów. Na San Siro można spodziewać się wielu bramek, ponieważ Milan i Atalanta preferują ofensywny futbol. Po stronie gospodarzy kluczowa będzie postawa Rafaela Leão, który w czterech ostatnich występach zaliczył w sumie dwa trafienia i trzy asysty. Z kolei w szeregach gości wiele będzie zależało od Mario Pašalicia, który trafiał do siatek rywali w każdym z ostatnich czterech spotkań swojej drużyny. Czy to jeden z nich okaże się bohaterem tego niezwykle ważnego starcia?Pod dużą presją zagra w weekend broniący tytułu mistrza Włoch Inter Mediolan. Nerazzurri są na drugim miejscu w tabeli i tracą do Milanu dwa punkty. To oznacza, że porażka może przekreślić ich szanse na kolejne trofeum, natomiast wygrana dać im nawet pozycję lidera rozgrywek. Ich rywalem będzie Cagliari Calcio Sebastiana Walukiewicza, które bardzo potrzebuje punktów w walce o utrzymanie w Serie A. Inter przystąpi do zmagań w roli faworyta, ale musi bardzo uważać, ponieważ ekipa z Cagliari w tym roku zatrzymała już m.in. SSC Napoli i ACF Fiorentinę. Kto wyjdzie zwycięsko z istotnego dla obu zespołów meczu?Na dwie kolejki przed finiszem rozgrywek ligi francuskiej trwa wyrównana walka o drugie miejsce w tabeli, które zapewnia grę w następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Obecnie tę pozycję zajmuje Olympique Marsylia, ale wszystko jest jeszcze możliwe, bo jego przewaga nad trzecim AS Monaco wynosi zaledwie trzy punkty. Głównym wydarzeniem tego weekendu będzie wyjazdowa konfrontacja Marsylii ze Stade Rennais, która może zagwarantować ekipie Arkadiusza Milika wicemistrzostwo kraju. OM i klub z Rennes słyną z silnej defensywy, więc przed sporym wyzwaniem staną napastnicy - po stronie gospodarzy Martin Terrier i Gaëtan Laborde, którzy w bieżącym sezonie strzelili w sumie aż 33 gole, a w drużynie gości wspomniany Milik i skuteczny Bamba Dieng. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić ich zmagania między innymi w trakcie łączonej transmisji ze wszystkich rozgrywanych równolegle spotkań nadchodzącej kolejki. W tym samym czasie AS Monaco grać będzie ze Stade Brestois 29, a nowy mistrz Francji, Paris Saint-Germain, sprawdzi formę Montpellier HSC.Sezon LaLiga Santander wyszedł na ostatnią prostą, a druga w tabeli FC Barcelona jest coraz bliżej zapewnienia sobie wicemistrzostwa Hiszpanii. Jeśli w ten weekend Barça pokona na wyjeździe Getafe CF, to żaden z konkurentów nie będzie w stanie dogonić jej przed końcem obecnych rozgrywek. Drużyna trenera Xaviego Hernándeza postara się o rewanż za poprzednią wyprawę na Coliseum Alfonso Pérez, kiedy sensacyjnie przegrała 0:1. Tym razem piłkarze z Katalonii również mogą spodziewać się silnego oporu, ponieważ Getafe pozostaje niepokonane od czterech spotkań, a od połowy kwietnia straciło tylko jedną bramkę. Czy Ansu Fati, Memphis Depay i spółka będą w stanie sforsować szczelną defensywę gospodarzy?W ten weekend odbędą się mecze finałowej kolejki rozgrywek Liga Portugal. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli zobaczyć w akcji FC Porto, które niedawno wywalczyło swój 33. tytuł mistrzowski w historii. Rywalem ekipy trenera Sérgio Conceição będzie ósmy w tabeli GD Estroril Praya. Gospodarze spróbują przedłużyć imponującą serię 32. ligowych spotkań bez porażki na własnym stadionie. Goście nie mają jednak nic do stracenia i pokuszą się o sprawienie niespodzianki na Estádio do Dragão, gdzie w ostatnich 20 latach wygrali tylko raz. Czy skuteczny napastnik Estorilu, André Franco, będzie w stanie przyćmić gwiazdy Porto z Mehdim Taremim i Evanilsonem na czele?Piątek (13 maja):• 20:40 Championship - baraż:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2)komentarz: Kuba Ostrowski, Marcin Gazda• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał ŚwirkulaSobota (14 maja):• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:55 Championship - baraż:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Tomasz Zieliński• 17:35 The Emirates FA Cup - finał:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Adam Targowski, Maciej Kruk• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Antoni Partum• 20:55 Ligue 1 Uber Eats -(transmisja łączona)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (15 maja):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Krzysztof Rot• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 23:00- magazynkomentarz: Mikołaj KrukPoniedziałek (16 maja):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:40 Championship - baraż:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:00l - magazyn