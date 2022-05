Walka o mistrzostwo w Ekstraklasie - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski weekend w Canal+

• Lech Poznań zmierza po piłkarskie mistrzostwo Polski w PKO BP Ekstraklasie, a Manchester City jest coraz bliżej mistrzostwa Anglii w Premier League

Już w ten weekend możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. Na dwie kolejki przed końcem sezonu PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań wyprzedza Raków Częstochowa o dwa punkty. Jeśli Lech wygra derbowy mecz z Wartą Poznań, a Raków zgubi punkty w starciu z KGHM Zagłębiem Lubin, to drużyna Macieja Skorży zapewni sobie tytuł. To może być więc mistrzowska sobota, ale ligowe emocje rozpoczną się dzień wcześniej. Bohaterami SuperPiątku będą drużyny Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. W niedzielę niezwykle ważne mecze Śląska Wrocław i Wisły Kraków. Oba kluby walczą o utrzymanie. Śląsk zmierzy się na wyjeździe z PGE FKS Stalą Mielec, a Biała Gwiazda powalczy o punkty z Radomiakiem Radom.Manchester City coraz bliżej piłkarskiego mistrzostwa Anglii. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Premier League broniący tytułu The Citizens wyprzedzają o trzy punkty Liverpool. W niedzielę drużyna Josepa Guardioli zmierzy się w Londynie z West Ham United. Zwycięstwo praktycznie zapewni Manchesterowi obronę tytułu. Liverpool w ten weekend walczy w Pucharze Anglii, a ligowy mecz z Southampton rozegra we wtorek 17 maja. Niezwykle ciekawie zapowiadają się czwartkowe derby północnego Londynu. Tottenham podejmie Arsenal, a stawką meczu będzie miejsce w TOP4, gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Zwycięstwo Kanionierów zapewni im czwartą pozycję, inny wynik pozostawi sprawę otwartą.W 37. kolejce LaLiga Santander najciekawiej zapowiada się niedzielny mecz w Madrycie, w którym Atletico zagra z Sevillą. Jeszcze do niedawna wydawało się, że Sevilla powalczy w tym sezonie o najwyższe laury, jednak po ostatnich meczach drużyna Julena Lopeteguiego spadła na czwarte miejsce. Z kolei Atletico, które w tygodniu wygrało z Elche, wspięło się na trzecie miejsce. Bezpośrednie starcie może rozstrzygnąć kwestię miejsca na podium na koniec sezonu. Emocji nie powinno zabraknąć w Kadyksie, gdzie Cadiz zagra z pewnym tytułu mistrzowskiego Realem Madryt.Wszystkie mecze przedostatniej kolejki francuskiej Ligue 1 Uber Eats zostaną rozegrane w sobotni wieczór o godzinie 21. Z tej okazji Canal+ Sport 2 zaprasza na Multifoot, czyli transmisję łączoną z francuskich boisk. Poza tym transmitowane będą mecze Troyes - Lens (Canak+ Now) oraz Rennes - Olympique Marsylia (Canak+ Sport 5). W Canal+ Online będzie można obejrzeć także transmisję meczów Montpellier - Paris Saint-Germain, Monaco - Brest oraz Strasbourg - Clermont.W Rzymie rozpoczął się tenisowy turniej WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia. Tytułu broni Iga Świątek, która przed rokiem właśnie w Rzymie wygrała swój pierwszy turniej z serii WTA 1000, pokonując w finale Karolinę Pliskovą. W tym roku Polka rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy i pewnego zwycięstwa nad Rumunką Ruse w dwóch setach. W meczu o ćwierćfinał, także w dwóch setach wygrała z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Był to drugi pojedynek obu tenisistek w tym roku i po raz drugi zwycięsko wyszła z niego Polka. Kolejną rywalką Polki będzie Kanadyjka Bianca Andrescu. 