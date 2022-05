Polsat Sport pokaże mecze Panthers Wrocław w European League of Football

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu startuje drugi sezon European League of Football, czyli najsilniej obsadzonych rozgrywek futbolu amerykańskiego na Starym Kontynencie.

• Jedynym polskim przedstawicielem w ELF ponownie będzie klub Panthers Wrocław.

• Wszystkie mecze zespołu ze stolicy Dolnego Śląska będą transmitowane w kanałach sportowych Polsatu.

W European League of Football udział bierze 12 klubów futbolu amerykańskiego z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Turcji i Polski. Ambicją organizatorów jest to, aby docelowo liczba drużyn uczestniczących sięgnęła 24. Rozgrywki podzielone są na trzy dywizje: Centralną, Północną oraz Południową. Inauguracyjny sezon w roku 2021 zakończył się triumfem drużyny Frankfurt Galaxy. Ekipa Panthers Wrocław zajęła drugie miejsce w Dywizji Północnej, a w półfinale ELF Pantery ustąpiły późniejszym wicemistrzom - Hamburg Sea Devils. Ten świetny wynik rozbudził apetyty wrocławskich zawodników oraz kibiców przed startem drugiego sezonu.- mówi Michał Latoś, Prezes Zarządu Panthers WrocławDrugi sezon European League of Football to 12 kolejek sezonu zasadniczego czyli sześć meczów domowych i tyle samo wyjazdowych. Panthers Wrocław pierwsze spotkanie rozegrają u siebie w niedzielę 5 czerwca, a ich rywalem będzie drużyna Stuttgart Surge. Domowym obiektem Panter będzie wrocławski Stadion Olimpijski, który zaliczany jest do najlepszych obiektów futbolu amerykańskiego w Europie. Wszystkie mecze polskiego klubu będą transmitowane w kanałach sportowych Polsatu. Oprócz tego nadawca pokaże także mecze półfinałowe oraz finał, a także All-Star Game. W tym ostatnim udział wezmą największe gwiazdy ze wszystkich klubów zrzeszonych w European League of Football oraz reprezentacja Stanów Zjednoczonych czyli ojczyzny futbolu amerykańskiego.- dodaje Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji PolsatDrugi sezon European League of Football potrwa od czerwca do września 2022 roku. Mecz Gwiazd odbędzie się w październiku, już po wyłonieni tegorocznego mistrza.