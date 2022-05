Nickelodeon oddaje antenę w ręcę młodych widzów

Łukasz Szewczyk

• Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka na Nickelodeon powraca turniej o tytuł ulubionego serialu.

• Już teraz widzowie mogą decydować o tym, jaki serial zostanie wyemitowany w formie maratonu w weekend 4-5 czerwca 2022 roku

Turniej o serialowy Puchar Nickelodeon właśnie wystartował! Przez następne 3 tygodnie młodzi widzowie będą mogli głosować na swoich faworytów, aby wyłonić spośród nich zwycięzcę, który otrzyma tytuł najlepszego serialu kanału. Co więcej, maraton zwycięskiego serialu zostanie wyemitowany z okazji Dnia Dziecka, w weekend, 4-5 czerwca w godz. 12:15-15:00 na antenie Nickelodeon.W ubiegłym roku w finale turnieju znaleźli się "SpongeBob Kanciastoporty" i "iCarly". Najwięcej głosów otrzymał serial "iCarly", a tym samym to właśnie on został ulubieńcem widzów! Kto okaże się faworytem tym razem? Do pojedynku staną "SpongeBob Kanciastoporty", "Koralowy Obóz", "Smerfy", "Pełzaki", "Niebezpieczny Henryk", "Niebezpieczny Oddział", "Dzieciaki do wynajęcia" oraz zupełnie nowy serial - "Patryk Rozgwiazda Show".Aby wesprzeć swój ulubiony serial w wyścigu o puchar, należy odwiedzić profil Nickelodeon Polska na Instagramie i w Stories zagłosować na faworyta. Głosowania odbędą się w terminach:● 16 maja "Smerfy" vs. "Pełzaki"● 19 maja "Niebezpieczny Henryk" vs. "Niebezpieczny Oddział"● 23 maja "Dzieciaki do wynajęcia" vs. "Patryk Rozgwiazda Show"Akcji towarzyszy kampania promocyjna, której kreację stworzył wewnętrzny dział marketingu Paramount Global, media planował dom mediowy Wavemaker. Kampania objęła kanały własne Paramount Global oraz kampanię display w mediach społecznościowych. Partnerem akcji jest Energylandia, największy w Polsce park rozrywki.