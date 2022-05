Drugi sezon nagrodzonego serialu komediowego "Hacks" w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serial "Hacks" powrócił z drugim sezonem do HBO Max.

• W rolach głównych występują Jean Smart oraz Hannah Einbinder.

Nagrodzony Emmy serial komediowy Max Original "Hacks" opowiada o relacji legendy sceny komediowej Las Vegas Deborah Vance (Jean Smart) i młodej scenarzystki Avy (Hannah Einbinder). W drugim sezonie ich znajomość ewoluuje, gdy razem podróżują przez USA, pracując nad nowym stand-upem Deborah.Jean Smart za swoją rolę w pierwszym sezonie Hacks otrzymała nagrodę Emmy, nagrodę SAG (Screen Actors Guild) oraz Critics Choice Award. Do nagrody Emmy® byli nominowani również Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins i Jane Adams, którzy również powracają w drugim sezonie. W pozostałych rolach występują Christopher McDonald, Kaitlin Olson, Paul W. Downs, Poppy Liu, Rose Abdoo, Mark Indelicato, Meg Stalter, Angela E. Gibbs, Luenell, Johnny Sibilly, Joe Mande, Ally Maki oraz Lorenza Izzo. Ponownie w produkcji gościnnie pojawią się Laurie Metcalf, Martha Kelly, Ming-Na Wen i Susie Essman. W tych sezonie gościnnie zobaczymy również na ekranie Margaret Cho oraz Devona Sawę.Twórcami i showrunnerami produkcji są laureaci Emmy Paul W. Downs, Lucia Aniello i Jen Statsky. Serial został wyprodukowany przez Downsa oraz Aniello poprzez należącą do nich spółkę Paulilu, Statsky przez First Thought Productions, oraz Michaela Schura przez Fremulon, Davida Minera dla 3 Arts Entertainment i Morgana Sacketta. Serial wyprodukowało Universal Television w ramach Universal Studio Group.Pierwszy sezon jest w całości można oglądać w HBO Max. Dwa odcinki nowego sezonu serialu "Hacks" są już dostępne w HBO Max. Kolejne odcinki będą dodawane po dwa co tydzień, w każdy piątek. Nowy sezon składa się z ośmiu odcinków.