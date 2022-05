Polsat kręci nowy serial "Wotum nieufności". Ekranizacja powieści Remigiusza Mroza

Łukasz Szewczyk

• "Wotum nieufności" to serial z gatunku political-fiction i łączy w sobie wciągającą fabułę oraz kryminalno-polityczną zagadkę.

• W obsadzie m.in. Antoni Pawlicki, Katarzyna Dąbrowska, Zofia Wichłacz, Leszek Lichota, Anna Mrozowska, Dorota Kolak, Józef Pawłowski, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski, Piotr Głowacki.

Serial "Wotum nieufności" ukazuje bezwzględny, brutalny i często niesprawiedliwy świat polityki. Codzienność przesycona jest intrygami, a w walce o władzę nie ma żadnych reguł. Liczy się zwycięstwo. Głównymi bohaterami serialu są posłowie przeciwnych frakcji - Patryk Hauer (Antoni Pawlicki) oraz Daria Seyda (Katarzyna Dąbrowska).Po rezygnacji prezydenta RP Marszałek Sejmu Daria Seyda ma nadzieję, że zajmie jego miejsce. Głównym przeciwnikiem Darii w walce o prezydenturę zostaje Patryk Hauer - wschodząca gwiazda prawicy. Dba o swój wizerunek w mediach i o swoją pozycję w partii. We wszelkich poczynaniach zawodowych wspiera go żona Milena (Zofia Wichłacz). Podczas prac komisji śledczej Hauer odkrywa polityczny spisek, sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy. Seyda i Hauer znajdują się po przeciwnych stronach sceny politycznej. Dzieli ich wszystko, ale połączy ten sam cel - odkryć i ujawnić, kto stoi za spiskiem."Wotum nieufności" to kolejna już ekranizacja powieści jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy Remigiusza Mroza. Serial reżyseruje Łukasz Palkowski, który wcześniej współtworzył inne seriale na podstawie prozy Mroza - "Behawiorysta", "Chyłka". Scenarzystami serialu są Wiktor Piątkowski ("Wataha", "Just Push Abuba", "Gliniarze", "Wojenne Dziewczyny") i Joanna Kozłowska. Za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz ("When The Trees Fall", "Chyłka", "Skazane"), a za produkcję PCP Films sp z o.o.Serial pojawi się najpierw na platformie Polsat Box Go, następnie w Telewizji Polsat.