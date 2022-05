TOK FM na fali rekordów słuchalności

Łukasz Szewczyk

• 3,2% udziału w czasie słuchania - ten rekordowy wynik Radio TOK FM uzyskało w najnowszej odsłonie badania Radio Track za okres luty - kwiecień 2022 r.

• TOK FM należy też do najchętniej włączanych radiostacji w głównych aglomeracjach w Polsce, będąc wiceliderem słuchalności w miastach powyżej 500 i 200 tys. mieszkańców.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badania Radio Track, realizowanego przez Kantar Polska, w okresie luty - kwiecień 2022 r. udział Radia TOK FM w czasie słuchania wyniósł już 3,2%. To kolejny rekord Radia TOK FM, które znalazło się na czwartym miejscu w tej kategorii wśród rozgłośni ogólnopolskich oraz na szóstym w gronie wszystkich radiostacji w Polsce, ex aequo z VOX FM.TOK FM pozostaje również jedną z chętniej słuchanych rozgłośni w 23 obszarach miejskich, w których nadawany jest jej program w eterze. W miesiącach luty - kwiecień 2022 roku TOK FM zajmowało pozycję wicelidera słuchalności w miastach powyżej 500 i 200 tys. mieszkańców oraz trzecie miejsce w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, we wszystkich tych rankingach zwiększając swoje udziały w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.W półroczu listopad 2021 - kwiecień 2022 r. Radio TOK FM było najczęściej wybieraną stacją radiową we Wrocławiu, drugą - w Warszawie, Krakowie i Lublinie, a trzecią - w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi.