Ruszył XIV Antyfest Antyradia

Łukasz Szewczyk

• Trwa nabór do Antyfestu Antyradia 2022 - największego w Polsce przeglądu muzyki rockowej.

• Celem jest promocja mało znanych artystów grających muzykę gitarową.

To już 14. edycja Antyfestu Antyradia. W tym roku zespoły grające muzykę gitarową, które chciałyby pokazać własną twórczość szerszej publiczności mają czas na zgłaszanie się do 3 czerwca. Do elektronicznego formularza dostępnego na stronie Antyradio.pl powinny dołączyć trzy własne utwory, zdjęcie, opis zespołu oraz dane kontaktowe. Tradycyjnie z uczestnictwa w przeglądzie wyłączone są zespoły, mające już umowę z wytwórnią fonograficzną13 czerwca komisja konkursowa ogłosi kilkadziesiąt nominowanych kapel, których muzyka zostanie poddana pod głosowanie słuchaczy Antyradia. 27 czerwca poznamy nazwy pięciu finalistów, którzy uzyskają najwięcej głosów. Wyłonione zespoły zagrają 10 lipca koncert na żywo na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Tego samego dnia zostanie ogłoszony laureat Antyfestu Antyradia 2022.Zwycięzca otrzyma statuetkę "Złotej Kosy", wystąpi na 28. Pol'and'Rock Festival, nagra profesjonalną płytę w Izabelin Studio, a jej promocję zagwarantuje Antyradio - największa rockowa stacja radiowa w naszym kraju.W minionych edycjach przeglądu organizowanego przez Antyradio wzięło już udział ponad 3,2 tys. zespołów reprezentujących różne brzmienia i odmiany muzyki rockowej. Dotychczasowymi zwycięzcami byli: Vintage (2009), Another World (2010), Leash Eye (2011), Cinemon (2012), Paradygmat (2013), Killing Silence (2014), Thermit (2015), Strażacy (2016), Dream Atlas (2017), Curcuma (2018), Bruklin (2019), GraVity Off (2020) oraz Batna (2021).