"Lato z Radiem" 2022 pod hasłem "Mamy siebie - pochwalmy się Polską"

Łukasz Szewczyk

• 21 czerwca 2022 roku w Programie 1 Polskiego Radia rusza 51. "Lato z Radiem".

• Podczas tegorocznych wakacji, słuchacze mogą liczyć na dodatkowe aktywności, konkursy oraz znaną już trasę reporterską.

W tym roku Radiowa Jedynka stawia na jedność Polaków i solidarność z ukraińskimi uchodźcami. Motywem przewodnim wakacyjnej akcji "Lata z Radiem" Programu 1 będzie hasło "MAMY SIEBIE - Pochwalmy się Polską". W związku z tym Jedynka pokaże m.in. jak spędzają wakacje nasi najmłodsi goście z Ukrainy.- mówi Marcin Kusy Dyrektor - Redaktor Naczelny Programu 1.Tradycyjnie "Lato z Radiem" poprowadzą: Sława Bieńczycka, Roman Czejarek, Agnieszka Kunikowska, Joanna Racewicz i Daniel Wydrych.Jak co roku, reporterzy "Lata z Radiem" wyruszą w trasę i odwiedzą 9 miast: Tarnów, Uniejów, Działoszyn, Ostrołęka, Myślenice, Sieradz, Stegna, Legnica oraz Jakuszyce. Podczas Pikników Lata z Radiem, na słuchaczy czekają specjalne atrakcje i niespodzianki , konkursy z nagrodami i możliwość spotkania z prowadzącymi audycje.- dodaje Marcin Kusy.Wojna na Ukrainie pokazała jak wielkie serca mają Polacy, dlatego jednym z elementów trasy reporterskiej będzie "Liga Superbohaterów". Plebiscyt ten służy ukazaniu osób, które pomagają innym robiąc to zupełnie bezinteresownie. Na stronie Programu 1 Polskiego Radia znajdzie się specjalny formularz, który należy wypełnić, aby zgłosić swoją propozycję. Zespół "Lata z Radiem" nagrodzi Superbohaterów specjalnymi nagrodami.Jedynka zaprasza również do wzięcia udziału w konkursach, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody dla całych rodzin. Chętni zmierzą się z zagadkami słownymi w popularnych "Skojarzeniach" oraz będą mogli sprawdzić swoją uważność w konkursie "Koszyk". Akcja "Polskie Lato z Radiem" to zabawa w mediach społecznościowych, w której uczestnicy będą musieli zrobić zdjęcie, na którym utrwalony zostanie widok bądź miejsce na terenie Polski z widoczną nazwą miasta bądź miejscowości.Do kolekcji wakacyjnych pamiątek słuchaczy "Lata z Radiem" trafi tegoroczna maskotka - ryś.