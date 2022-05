"Czas". Film dokumentalny o Tomaszu Gollobie w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• 23 kwietnia 2017 roku Tomasz Gollob uległ wypadkowi na torze motocrossowym w Chełmnie.

• Wybitny żużlowiec doznał bardzo poważnych obrażeń i musi poruszać się na wózku inwalidzkim.

• Film dokumentalny Canal+ "Czas" wraca do dnia wypadku, pokazuje codzienne życie Tomasza Golloba i stawia pytania o plany na przyszłość.

- mówi Marcin Majewski, pomysłodawca filmu i szef redakcji żużlowej Canal+.Zdjęcia do filmu trwały kilka miesięcy. Ekipa filmowa odwiedziła między innymi tor motocrossowy w Chełmnie. Dla Tomasza Golloba była to pierwsza od pięciu lat wizyta w miejscu wypadku.- dodaje Tomasz Gollob.Tomasz Gollob to jeden z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych żużlowców w historii tej dyscypliny. Indywidualny mistrz świata z 2010 roku, sześć razy zdobywał drużynowe mistrzostwo świata. Obecnie jest ekspertem żużlowym Canal+.Film dokumentalny "Czas" można obejrzeć w CANAL+ online.