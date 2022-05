Liga Europy w Viaplay: Wielki finał w Sewilli. Eintracht czy Rangersi?

Łukasz Szewczyk

• W środowy wieczór odbędzie się wielki finał Ligi Europy. O 21.00 w Sewilli, Eintracht Frankfurt zmierzy się ze szkockim Rangers FC

27. w rankingu UEFA Eintracht Frankfurt (Niemcy) kontra 34. europejska drużyna, czyli Rangers FC (Szkocja). W grze o trofeum Ligi Europy pozostały już tylko dwa zespoły, a w środę o 21.00 na stadionie w hiszpańskiej Sewilli przed nimi decydujące starcie. Stawką są nie tylko ogromne pieniądze (prawie 5 mln euro dla finalistów i niemal dwa razy tyle dla triumfatora), ale także gwarantowane miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie oraz rozstawienie z pierwszego koszyka w losowaniu grup LM.Dodatkowo występ w finale Superpucharu Europy przeciwko Realowi Madryt lub Liverpoolowi 10 sierpnia i 3,5 mln euro za sam udział w tym spotkaniu, a dla zwycięskiej drużyny jeszcze 1,5 mln euro. Gdy dodać do tego co najmniej 15 milionów euro za grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, nikogo nie trzeba dodatkowo motywować.Obie ekipy mają na koncie po jednym europejskim trofeum. Eintracht wygrał Puchar UEFA (poprzednik Ligi Europy) w 1980 roku. Z kolei Rangersi w 1972 roku sięgnęli po Puchar Zdobywców Pucharu, a w Pucharze UEFA w sezonie 2007/08 przegrali w finale z Zenitem Sankt Petersburg. Dla Eintrachtu, który w Bundeslidze zajął na koniec tego sezonu 11. miejsce, to jedyna szansa na grę w europejskich pucharach w najbliższych rozgrywkach. Szkoci mają już jednak patent na rywali z Niemiec, w drodze do finału wyeliminowali bowiem dwa inne niemieckie kluby: Borussię Dortmund i RB Lipsk.Z kolei Eintracht dociera do finału niepokonany w dwunastu meczach tej edycji europejskich występów, z czego aż siedem wygrał. Prawdziwą sensacją było wyeliminowanie przez Niemców słynnego klubu FC Barcelona w ćwierćfinale, po zwycięstwie 3:2 na Camp Nou w decydującym rewanżowym spotkaniu. Teraz jeden z zespołów, Eintracht lub Rangersi, przejdzie do historii jako pierwsza drużyna z Niemiec lub Szkocji, która będzie triumfowała w Lidze Europy UEFA.Wielki finał Ligi Europy, na żywo prosto z Sewilli, można oglądać z polskim komentarzem na Viaplay.pl Finałowe studio startuje w środę już od 19.30, a mecz rozpocznie się o 21.00. W studiu gośćmi Rafała Kędziora będą Artur Wichniarek, Nina Patalon i Marcin Borzęcki. Spotkanie komentować będą Rafał Wolski i Michał Zachodny, a w Hiszpanii wspomagać będą ich też Łukasz Piszczek i Radosław Przybysz.Finał Ligi Europy - transmisja na żywo na platformie Viaplay:Środa (18 maja)• 21:00 Eintracht Frankfurt - Rangers FCkomentują Rafał Wolski i Michał Zachodny