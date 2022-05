Wyścigi F1, ważne mecze żużlowe - hity czerwca w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu na antenach kanałów ELEVEN SPORTS królować będzie motorsport w najlepszym światowym wydaniu. Widzowie będą mogli obejrzeć między innymi wyścigi Formula 1 w Azerbejdżanie i Kanadzie

• Na nadchodzący miesiąc stacja zaplanowała także transmisje z udziałem największych gwiazd żużla występujących w polskiej PGE Ekstralidze oraz szwedzkiej Speedway Bauhaus-Ligan.

Charles Leclerc i Max Verstappen zdominowali pierwsze miesiące obecnego sezonu Formula 1® i są na szczycie klasyfikacji generalnej. Broniący mistrzostwa świata Holender musi jednak gonić Monakijczyka, bo ten wypracował sobie niewielką przewagę, co na koniec sezonu może okazać się kluczowe w walce o tytuł. W grze o najwyższe cele pozostają także inni kierowcy, tacy jak Sergio Pérez, Lewis Hamilton, George Russell czy Carlos Sainz. Ich czerwcowa rywalizacja z dwójką faworytów o pozycję lidera zapowiada się niezwykle emocjonująco. W nadchodzącym miesiącu zawodnicy F1® mierzyć się będą dwukrotnie - na ulicznym torze w Baku podczas Grand Prix™ Azerbejdżanu oraz na Circuit Gilles Villeneuve w trakcie Grand Prix Kanady. Szczególnie ciekawy powinien być pierwszy z tych wyścigów, ponieważ trasa w stolicy Azerbejdżanu jest ułożona w sposób, który umożliwia wyjątkowo szybką jazdę na długich prostych i bezpośrednią walkę na zakrętach. To daje kierowcom wielkie możliwości! Podczas wszystkich poprzednich zmagań na Baku International Circuit różnica między zwycięzcą a drugim zawodnikiem nigdy nie przekroczyła czterech sekund. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie tym razem, więc od startu do mety emocji z pewnością nie zabraknie.2022 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP®:• FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022, 10 - 12 czerwca• FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2022, 17 - 19 czerwcaKibice żużlowi są świadkami jednego z najlepszych sezonów PGE Ekstraligi od kilku lat! Broniąca mistrzostwa Polski BETARD SPARTA Wrocław napotkała silny opór ze strony takich klubów jak MOTOR Lublin, FOGO UNIA Leszno czy MOJE BERMUDY STAL Gorzów i nie może być pewna kolejnego tytułu. Pozostałe zespoły również mają wiele do powiedzenia, a to oznacza, że czerwiec na torach najlepszej ligi świata zapowiada się ekscytująco. Formą imponują szczególnie żużlowcy z Lublina, którzy w pierwszych pięciu kolejkach zanotowali komplet zwycięstw. W nadchodzącym miesiącu ich rywalem będzie między innymi beniaminek ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski. Mikkel Michelsen, Maksym Drabik i spółka mają spore szanse na kolejne zwycięstwo, ale muszą uważać na doświadczony duet gości Chris Holder - Grzegorz Walasek, który w obecnych rozgrywkach daje swojej drużynie najwięcej punktów.Najważniejsza transmisja:• MOTOR Lublin - ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski, 17 czerwcaW bieżącym sezonie na torach szwedzkiej Speedway Bauhaus-Ligan można oglądać wielkie gwiazdy żużla, w tym ponad dwudziestu Polaków. Szczególną uwagę przykuwają spotkania z udziałem broniącej tytułu Dackarny Målilla, w której jeżdżą Maciej Janowski i Mateusz Świdnicki, a także silnego Lejonen Gislaved, którego barw bronią Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Maksym Drabik, Jarosław Hampel, Dominik Kubera, Jakub Miśkowiak i Hubert Legowik. Czerwiec będzie szczególnie trudny dla Lwów z Gislaved, które czeka między innymi wyjazdowe starcie z Västervik Speedway. Gospodarze to brązowi medaliści ubiegłorocznych rozgrywek, a w ich kadrze znajdują się tak dobrzy zawodnicy, jak Fredrik Lindgren, Gleb Czugunow, Paweł Przedpełski czy Bartosz Smektała. Lejonen postarają się o rewanż za ostatnie starcie z Västervik, przegrane nadspodziewanie wysoko 36:54.Najważniejsza transmisja:• Västervik Speedway - Lejonen Speedway, 2 czerwca