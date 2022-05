Serialowa ekranizacja debiutanckiej powieści Sally Rooney. "Rozmowy z przyjaciółmi" w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Rozmowy z przyjaciółmi" to adaptacja bestsellerowej, debiutanckiej powieści Sally Rooney.

• Serial jest rozgrywającą się w Dublinie inteligentną opowieścią o dwóch studentkach college'u, Frances i jej najlepszej przyjaciółce Bobbi, oraz o dziwnej i nieoczekiwanej relacji, jaką nawiązują z małżeństwem, Melissą i Nickiem.

Serial śledzi losy Frances (Alison Oliver), 21-letniej studentki college'u, która nawiązuje serię relacji zmuszających ją do skonfrontowania się po raz pierwszy z własnymi słabościami. Frances jest uważną, przenikliwą i bystrą obserwatorką. Jej ex-dziewczyna, a obecnie najlepsza przyjaciółka, Bobbi (Sasha Lane) jest pewna siebie, bezkompromisowa i fascynująca. Choć zerwały ze sobą trzy lata temu, Frances i Bobbi są praktycznie nierozłączne i razem występują w Dublinie jako poetki słowa mówionego. Na jednym z występów poznają Melissę (Jemima Kirke), pisarkę, która jest nimi zafascynowana. Bobbi i Frances zaczynają spędzać czas z Melissą i jej mężem, Nickiem (Joe Alwyn), przystojnym, ale powściągliwym aktorem. Podczas gdy Melissa i Bobbi flirtują ze sobą otwarcie, Nick i Frances nawiązują intensywny, sekretny romans, zaskakujący dla nich obojga. Wkrótce romans zaczyna poddawać próbie więź między Frances i Bobbi, zmuszając Frances do ponownego przemyślenia wielu kwestii dotyczących jej samej, ale i przyjaźni, która tak dużo dla niej znaczy.W serialu "Rozmowy z przyjaciółmi" w rolach głównych występują: debiutująca Alison Oliver jako Frances, Sasha Lane jako Bobbi, Joe Alwyn jako Nick oraz Jemima Kirke jako Melissa.Serial wyreżyserowany został przez Lenny'ego Abrahamsona oraz Leanne Welham. Za produkcję tej serialowej adaptacji debiutanckiej powieści Sally Rooney odpowiadają Element Pictures. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Ed Guiney, Emma Norton oraz Andrew Lowe dla spółki Element Pictures, Rose Garnett oraz Tommy Bulfin w imieniu BBC oraz Lenny Abrahamson. Producentkami są Catherine Magee oraz Jeanie Igoe. Alice Birch, Mark O'Halloran, Meadhbh McHugh oraz Susan Soon He Stanton odpowiadają za adaptację powieści na potrzeby telewizyjne.Serial wyprodukowany został przez Element Pictures dla BBC Three oraz Hulu na zlecenie Piersa Wengera, piastującego stanowisko Director of BBC Drama oraz Fiony Campbell Controller of BBC Three. Produkcja jest współfinansowana przez Northern Ireland Screen.Premiera serialu Rozmowy z przyjaciółmi (Conversation With Friends) odbędzie się 3 czerwca w HBO Max. Tego dnia do serwisu dodany zostanie cały sezon serialu, który liczy 12 odcinków.