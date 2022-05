NENT Group zmienia się w Viaplay Group

Łukasz Szewczyk

• Spółka formalnie zakończyła proces zmiany nazwy po zaakceptowaniu decyzji przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, które odbyło się 18 maja

• Zmiana odzwierciedla strategiczne ukierunkowanie działań Grupy na usługi serwisu streamingowego Viaplay

• Platforma Viaplay do 2023 roku ma być obecna na co najmniej 21 rynkach

Nordic Entertainment Group (NENT Group), międzynarodowa firma oferująca usługi streamingowe, oficjalnie zmieniła nazwę na Viaplay Group. Zmiana została zatwierdzona podczas corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (AGM), które odbyło się 18 maja. To działanie jest odzwierciedleniem strategicznego ukierunkowania firmy na usługi serwisu streamingowego Viaplay, trwającą ekspansję międzynarodową oraz dalszy rozwój działalności w krajach skandynawskich. Do końca 2023 roku platforma streamingowa Viaplay ma być obecna w co najmniej 21 krajach, w tym na co najmniej 16 rynkach z bezpośrednią ofertą bezpośrednich odbiorców platformy Viaplay oraz na co najmniej 5 rynkach partnerskich z ofertą Viaplay Select. Viaplay Group planuje pozyskać 12 milionów subskrybentów Viaplay do końca 2025 roku.- mówiAnders Jensen, Prezes i Dyrektor Generalny Viaplay Group.Viaplay oferuje połączenie produkcji z kategorii Viaplay Originals, międzynarodowych filmów i seriali, treści dla dzieci i transmisji sportowych na żywo w krajach skandynawskich, bałtyckich, w Polsce i w Holandii. W Stanach Zjednoczonych Viaplay oferuje najlepszą ofertę skandynawskich produkcji, która obejmuje zarówno kategorię Viaplay Originals, jak i wybrane filmy oraz seriale wyprodukowane przez inne firmy. Usługa Viaplay Select daje możliwość skorzystania z wybranych treści premium za pośrednictwem platform partnerskich na wybranych rynkach, w kwietniu zostanie uruchomiona na japońskiej platformie WOWOW.W 2022 roku Viaplay rozpocznie działalność w Wielkiej Brytanii, oferując tam m.in. bogatą ofertę sportową. Do 2023 roku usługa pojawi się również w Kanadzie, Niemczech, Austrii i w Szwajcarii.Spółki należące do Viaplay Group, które zajmują się sprzedażą programów radiowych i reklam zostały przemianowane na Viaplay Group Radio i Viaplay Group Ad Sales. Działalność studyjna firmy nosi nazwę Viaplay Studios od września 2021 roku.