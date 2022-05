Charytatywny mecz Samuela Eto'o na żywo w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• ELEVEN SPORTS pokaże na żywo charytatywny mecz zorganizowany z inicjatywy Samuela Eto'o z udziałem byłych i obecnych gwiazd światowego futbolu, takich jak Messi, Pirlo czy Szewczenko.

Integration Heroes - The Match to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest promowanie tolerancji, poszanowania dla różnorodności i wielokulturowości oraz wyrażenie sprzeciwu przejawom dyskryminacji. Ambasadorem tego projektu jest Samuel Eto'o, były zawodnik m.in. FC Barcelony, Interu Mediolan i Chelsea FC, jeden z najlepszych afrykańskich piłkarzy w historii.Charytatywny mecz odbędzie się w poniedziałek, 23 maja, na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie. Wystąpią w nim takie gwiazdy futbolu, jak siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki Lionel Messi, napastnik Juventusu FC Paulo Dybala, legenda AS Romy Francesco Totti czy mistrzowie świata z 2006 roku - Andrea Pirlo, Marco Materazzi i Fabio Cannavaro. Nie zabraknie także byłych znakomitych piłkarzy Interu Mediolan i AC Milanu, m.in. Andrija Szewczenki, Clarence'a Seedorfa, Javiera Zanettiego i Wesleya Sneijdera, reprezentantek Włoch Sary Gamy i Barbary Bonansei oraz kameruńskiej zawodniczki Ajary Nchout. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają również udział Carlesa Puyola, Deco, Youriego Djorkaeffa oraz Fabio Capello jako trenera jednej z drużyn.Mecz potrwa 70 minut (każda połowa po 35 minut), a jego transmisja rozpocznie się w poniedziałek (23 maja 2022 roku) o godzinie 20:35 w kanale Eleven Sports 1. Skomentują go Mateusz Święcicki i Dominik Guziak.