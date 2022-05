Łukasz Szewczyk

Kasia Białek wzmacnia Zoom TV. Nowa dyrektor programowa

• Do zespołu Kino Polska TV dołączyła Kasia Białek, która wzmacnia Dział Programowy, obejmując stanowisko Dyrektor Programowej Zoom TV.

• Będzie odpowiedzialna za strategię programową oraz produkcje własne dla kanału Zoom TV.

Kasia Białek to producentka, reżyserka i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w branży telewizyjnej. W ostatnich latach była związana z Grupą TVN (obecnie TVN Grupą Discovery), gdzie odpowiadała za wszystkie rodzaje produkcji - od reportaży i filmów dokumentalnych, przez rozrywkę, programy na żywo, po produkcje międzynarodowe przeznaczone dla amerykańskiej widowni. Przez ostatnich 8 lat produkowała popularną serię podróżniczą "Kobieta na krańcu świata", a wcześniej, przez wiele lat, weekendowe wydania porannego pasma "Dzień dobry TVN". Pod jej okiem powstawały też między innymi produkowane w Polsce na międzynarodowy rynek takie programy jak: "House Hunters International", "Mediterranean Life" czy "Beach Around the World". Katarzyna Białek ma także w dorobku wielokrotnie nagradzane filmy dokumentalne współtworzone z Martyną Wojciechowską ("Ludzie duchy", "Ciało i krew", "Tańcząca z orłami").