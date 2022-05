"Nawalny". Nagradzany dokument o rosyjskim opozycjoniście w TVN24 i TVN

Łukasz Szewczyk

• TVN24 pokaże głośny dokument "Nawalny" w reżyserii Daniela Rohera.

• Film opowiada o pięciu miesiącach z życia rosyjskiego opozycjonisty, Aleksieja Nawalnego.

• Akcja zaczyna się w dniu otrucia polityka, a kończy jego aresztowaniem.

Historia Nawalnego to właściwie gotowy scenariusz na film rodem z Hollywood. Jest zamach, tajne służby, trucizna, wielka polityka, potężny wróg, oddanie rodziny bohatera i mocne wsparcie od części rosyjskiego społeczeństwa, otarcie się o śmierć, a w końcu niewola. I to nie jest koniec tego dramatu, a zaledwie 5 miesięcy z życia Nawalnego, opozycjonisty Władimira Putina. Obecnie przebywa w więzieniu z 9-letnim wyrokiem.Jego losy śledził cały świat, a obrazy ze szpitala, gdzie walczył o życie, obiegły wszystkie media. Były wtedy przy nim i przy jego bliskich kamery Rohera. Najmocniejszy moment filmu to ten, w którym zamachowiec przyznaje się do próby zamordowania Nawalnego trucizną zwaną nowiczok. Jest ona wytwarzana w Rosji tylko w jednym miejscu -- w Instytucie Signal w Moskwie, który działa pod przykrywką produkcji napojów odżywczych dla sportowców. Poprzez współpracę z dziennikarzami śledczymy, w tym z zespołu Bellingcat, oraz człowiekiem działającym w darknecie, ludzie polityka dotarli do zamachowców. Nawalny do nich dzwoni podając się za przełożonego z prośbą o raport z nieudanej operacji.Film kończy się, gdy Aleksiej Nawalny wraca do Rosji, gdzie natychmiast po lądowaniu zostaje aresztowany. Czemu postanowił poświęcić swoją wolność i oddał się w ręce dyktatora? Kim jest właściwie Nawalny? Populistą? Politykiem? Bohaterem?oraz we wtorek (28 czerwca) o godz. 23.15 na antenie TVN. Z kolei od 21 maja film dostępny będzie w serwisie TVN24 GO.