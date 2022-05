Nowa naga elita przetrwania hitem czerwcowych nowości Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Już po raz siódmy najlepsi z najlepszych zmierzą się z siłami przyrody w serii "Nagi instynkt przetrwania: Elita".

• Z drugim sezonem powrócą również "Euro Truckersi", a bohaterowie "Gorączki Złota: Rzeki Skarbów" po raz piąty wyruszą na poszukiwanie fortuny.

Najtwardsi uczestnicy sensacyjnego programu powracają do dziczy, aby jeszcze raz stawić czoła wyzwaniom, które szykuje im natura! 12 śmiałków spędzi 40 dni i nocy na bagnach Luizjany, mając ze sobą jedynie 2 wybrane przez siebie przedmioty i nic poza tym! Pozbawieni ubrań, pożywienia czy wody muszą zrobić wszystko, aby przetrwać. Nie ominą ich polowania, budowanie schronień czy walka z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Nagrodą dla najwytrwalszego uczestnika będzie... jedynie satysfakcja. Na wygranego nie czeka żadna pieniężna nagroda. O zwycięstwo powalczą znani już fanom uczestnicy: EJ Snyder, Jeff Zausch, Ryan Holt, Steven Lee Hall Jr, Matt Wright, Lacey Jones, Amber Hargrove, Gary Golding, Max Djenohan, Rylie Parlett, Sarah Danser oraz Suzänne Zeta.zagości na ekranach w środowe wieczory, a pierwszy odcinek serii wyemitowany zostanie 15 czerwca o godzinie 22:00.W czerwcu na ekrany Discovery Channel powrócą również Euro Truckersi. Bohaterowie programu wyruszą na włoskie, niemieckie i holenderskie szosy, zdradzając widzom sekrety życia w trasie. Jak wyglądają kulisy wbrew pozorom niełatwego zawodu profesjonalnego kierowcy? Na europejskich drogach przyjdzie im zmierzyć się z wieloma problemami, ale nie zabije to ich miłości do wykonywanego fachu. Widzowie przeżyją razem z nimi długie postoje, rozładunki i załadunki, a także drogowe niesnaski z kierowcami aut osobowych. Jak zmienia się charakter pracy kierowcy w zależności od trasy, kraju czy rodzaju przewożonego towaru? Pierwszy odcinek drugiej seriipojawi się w Discovery Channel w poniedziałek 27 czerwca o godzinie 23:00.Przeszło 30 lat temu mieszkańcy alaskańskiej miejscowości Portlock zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich domów. Powodem miało być stworzenie, które lokalna ludność skojarzyła z mityczną Wielką Stopą. Niewyjaśniona zagadka inspiruje ekipę badawczą, która po latach wyrusza do opuszczonego miasteczka portowego, aby zbadać pozostałe tam ślady i rozwikłać tajemnicę potwora z Portlock. Na miejscu czeka ich więcej, niż mogli się spodziewać... Ośmioodcinkowa seriazadebiutuje na antenie Discovery Channel 16 czerwca o godzinie 23:00.W czerwcu, jak zwykle na antenie kanału Discovery Channel, nie zabraknie propozycji dla fanów pełnometrażowych produkcji non-fiction. Już 2 czerwca o godzinie 23:00 film, czyli historia niesamowitego i głośnego medialnie przedsięwzięcia, które pokazało jaka siła drzemie w internautach. Na początku 2021 roku działająca w branży gamingu firma GameStop notowała istotne spadki, stając niemal na skraju bankructwa. Dzięki nagłośnieniu jej trudnej sytuacji w mediach społecznościowych, doszło do sytuacji bez precedensu, w której internautom kupującym akcje spółki udało się doprowadzić do kilkukrotnego pomnożenia jej wartości. "GameStop: amatorzy kontra Wallstreet" to dokument analizujący ten niesamowity przypadek, a jego narratorem jest sam Jordan Belfort, znany jako pierwowzór filmowego Wilka z Wallstreet.Tse Chi Lop to twórca światowej sieci narkotykowej, który przez lata pozostawał nieuchwytny. Jego międzynarodowe imperium warte było 60 miliardów dolarów, a aresztowanie w styczniu 2021 roku wymagało wspólnej operacji służb ponad 20 państw i różnych organizacji! Twórcy dokumentuz pomocą Laury Huang, profesor Uniwersytetu w Harvardzie, analizują postać "druglorda", jego drogę do potęgi i strategie biznesowe, które posłużyły do zbicia fortuny oraz wypracowania globalnych wpływów. Głośny dokument zagości na antenie Discovery Channel w czwartek 9 czerwca o godzinie 23:00.Czy pionierska wyprawa na biegun północny w wykonaniu niedoświadczonych amatorów ma szansę się udać? Do tego niezwykłego przedsięwzięcia doszło w 1967 roku, a wszystko zaczęło się od spotkania sprzedawcy ubezpieczeń i lekarza, których połączyła wielka pasja. Dokumentwraca do tamtych wydarzeń, nie tylko opowiadając historię tej wyjątkowej wyprawy, ale także zdradzając jej mało znane dotąd szczegóły. Do obejrzenia w Discovery Channel już 16 czerwca o godzinie 9:30.