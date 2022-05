Polsat kręci drugi sezon serialu "Mecenas Porada". Premiera jesienią

Łukasz Szewczyk

• W maju padł pierwszy klaps na planie drugiego sezonu serialu "Mecenas Porada".

Kasia - wrażliwa na problemy zwykłych ludzi - ponownie otworzy drzwi swojej kancelarii. W sprawach wymagających niestandardowych działań prawniczka jak zwykle będzie mogła liczyć na pomoc swoich niezawodnych przyjaciół: Zośki (Magdalena Wróbel), Adiego (Otar Saralidze) i Marcina (Mateusz Rusin). Do grona najemców galerii handlowej dołączą : Lidka (Joanna Kurowska) i Wiktor (Jakub Gąsowski), natomiast w roli nowego managera tego miejsca zobaczymy Karola Dziubę.Trudna walka o miłość i szczęście będzie areną zmagań prawdziwych uczuć między Kasią (Aleksandra Domańska) a Aleksem (Antoni Pawlicki). Czy mimo przeciwności losu zakopią wojenny topór? Czy któreś z nich wyciągnie rękę do zgody a miłość zwycięży każdy kodeks?W serialu obok Aleksandry Domańskiej występują także: Radosław Pazura, Piotr Gąsowski, Joanna Koroniewska, Katarzyna Zawadzka i Monika Krzywkowska.Za reżyserię drugiego sezonu serialu odpowiada nagrodzona między innymi Paszportem Polityki Aleksandra Terpińska. Autorami scenariusza są: Radosław Figura, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski, twórcy takich hitów jak "Magda M.", czy "Szpilki na Giewoncie", a producentem wykonawczym serialu jest firma TFP sp. z o.o.Nowa seria serialu "Mecenas Porada" będzie miała premierę w serwisie Polsat Box Go, późnej trafi na antenę Polsatu.