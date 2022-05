Finał sezonu Ekstraklasy. "Multiliga+" w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (21 maja 2022 roku) zostanie rozegrana ostatnia, 34. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.

• Transmisję łączoną ze wszystkich boisk będzie można obejrzeć w "Multilidze+" w Canal+ Sport.

Już w przedostatniej kolejce tytuł mistrza Polski w sezonie 2021-22 zapewnił sobie Lech Poznań. Wiadomo także, że z PKO BP Ekstraklasy spadną po tym sezonie Górnik Łęczna, Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Wisła Kraków. Mimo to w ostatniej serii spotkań w tym sezonie nie powinno zabraknąć emocji. Nadal trwa rywalizacja o tytuł wicemistrza kraju, o który walczą Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin. Drużyna Marka Papszuna wyprzedza w tabeli Portowców o dwa punkty. W ostatniej kolejce Raków zagra z Lechią Gdańsk, a Pogoń z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Pewny tytułu mistrzowskiego Lech Poznań podejmie na własnym stadionie KGHM Zagłębie Lubin.Ostatnia kolejka spotkań przyniesie także odpowiedź na pytanie kto zdobędzie najwięcej bramek w sezonie 2021-22. O koronę króla strzelców walczą trzej piłkarze. Po 18 trafień na koncie mają obecnie Mikael Ishak z Lecha Poznań i Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa. Po poprzedniej kolejce do rywalizacji włączył się Karol Angielski z Radomiaka, który zaliczył hat-trick w meczu z Wisłą i ma w dorobku 17 bramek. W ostatniej kolejce drużyna z Radomia zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice.Wszystkie mecze 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać w "Multilidze+" na antenie Canal+ Sport. Gospodarzami studia będą Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń, a wśród gości pojawią się między innymi Marcin Baszczyński, Michał Żewłakow i Adam Lyczmański. Studio Multiligi+ rozpocznie się już o godzinie 16:00 i potrwa aż do godziny 23:00.Plan transmisji 34. kolejki PKO BP EkstraklasySobota (21 maja):• 16:00 - 23.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz GleńKomentatorzy:• 17:25(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 17:25(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adrian Olek, Kamil Kosowski• 17:25(Canal+ Now)Komentarz: Piotr Laboga, Grzegorz Mielcarski• 17:25(Canal+ Family)Komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan• 17:25(Canal+ Sport 5)Komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 17:25(Canal+ Online)• 17:25(Canal+ Online)• 17:25(Canal+ Online)• 17:25(Canal+ Online)