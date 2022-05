Walka o mistrzostwo Włoch, wyścig F1 z udziałem Kubicy - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS będzie transmitować zapowiadające się emocjonująco mecze Interu Mediolan z UC Sampdorią i US Sassuolo Calcio z AC Milanem, które przesądzą o tym, kto zostanie piłkarskim mistrzem Włoch w sezonie 2021/22.

• Fani motorsportu będą mogli obejrzeć niedzielny wyścig Formula 1 o Grand Prix Hiszpanii, a także poprzedzający go piątkowy trening, w którym wystąpi Robert Kubica.

Obecny sezon Serie A jest tak wyrównany, że o tytule mistrza Włoch przesądzi dopiero finałowa kolejka, która zostanie rozegrana już w najbliższy weekend! W najważniejszym meczu prowadzący w tabeli AC Milan zmierzy się na wyjeździe z US Sassuolo Calcio. Jeśli na Mapei Stadium ekipa Rossonerich wywalczy choćby punkt, to będzie mogła świętować swoje pierwsze Scudetto od 2011 roku. Kluczowa może okazać się postawa rewelacyjnego Rafaela Leão, który w aktualnych rozgrywkach zdobył aż 11 bramek, zanotował siedem asyst i wiele razy w kluczowych momentach brał na siebie ciężar odpowiedzialności. W poprzedniej kolejce jego trafienie otworzyło Milanowi drogę do bardzo ważnej wygranej z Atalantą Bergamo 2:0. Zespół trenera Stefano Pioliego przystąpi do starcia z Sassuolo w roli faworyta, ale warto przypomnieć, że dwie ostatnie konfrontacje z tą drużyną... kończyły się jego porażkami. Ponowna przegrana może oznaczać utratę mistrzostwa na rzecz Interu Mediolan, który w tym samym czasie będzie grać z UC Sampdorią. Nerazzurri muszą pokonać ekipę Bartosza Bereszyńskiego i liczyć na to, że Milan straci punkty w swoim spotkaniu. Wówczas to oni, a nie lokalny rywal, sięgną po najcenniejsze trofeum we włoskim futbolu. Przed decydującą rozgrywką emocje sięgają zenitu, dlatego nie można jej przegapić!Niedzielnym wydarzeniom na włoskich boiskach będą towarzyszyły w ELEVEN SPORTS dodatkowe atrakcje. Od 12:00 na żywo z Mediolanu emitowany będzie specjalny program "Walka o Scudetto", w którym dziennikarze stacji przybliżą widzom atmosferę panującą w stolicy Lombardii na kilka godzin przed rozstrzygającymi meczami. Również podczas każdego następnego studia związanego z Serie A będą miały miejsce specjalne łączenia z wysłannikami ELEVEN SPORTS do Włoch. Nie zabraknie także wieczornej relacji po zakończeniu rywalizacji i wyłonieniu mistrza kraju w sezonie 2021/22.Real Madryt ma już zapewnione mistrzostwo Hiszpanii, ale wciąż musi utrzymywać najwyższą koncentrację, bo pod koniec maja czeka go finałowy mecz Ligi Mistrzów UEFA z Liverpoolem FC. W ten weekend Królewscy rozegrają spotkanie ostatniej kolejki LaLiga Santander z Realem Betis, świeżo upieczonym triumfatorem rozgrywek o Puchar Króla. Szczególnie zmotywowany do zmagań przystąpi napastnik gospodarzy, Karim Benzema, który w obecnej kampanii zdobył 27 bramek i chce przypieczętować swój pierwszy tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej. Francuzowi o kolejne trafienia nie będzie jednak łatwo, ponieważ goście z Sewilli mają szczelną defensywę, a od początku marca w wyjazdowych spotkaniach stracili tylko jednego gola. Dla nich stawką tej konfrontacji będzie utrzymanie wysokiego, piątego miejsca w ligowej tabeli, premiowanego awansem do rozgrywek Ligi Europy UEFA.Bardzo ciekawie powinno być również na Estadio Anoeta, gdzie zajmujący szóstą lokatę Real Sociedad podejmie trzecie Atlético Madryt. Celem gości ze stolicy jest zwycięstwo, które zagwarantuje im utrzymanie pozycji na ligowym podium. Chcą także zrewanżować się drużynie z Kraju Basków za styczniową porażkę w Copa del Rey, która przyczyniła się do tego, że nie zdobędą w tym sezonie żadnego cennego trofeum. Gospodarze z pewnością nie ułatwią im zadania, ponieważ walczą o piątą pozycję z Realem Betis.Przed finałową kolejką Ligue 1 Uber Eats wciąż nie wiadomo, kto obok Paris Saint-Germain będzie reprezentował Francję w następnej edycji europejskich pucharów. Wszystko rozstrzygną spotkania Olympique Marsylia - RC Strasbourg Alsace, RC Lens - AS Monaco, LOSC Lille - Stade Rennais i Stade Reims - OGC Nice, w których toczyć się będzie walka o awans do elitarnej Ligi Mistrzów UEFA oraz podział miejsc w ścisłej ligowej czołówce. Wszystkie wspomniane drużyny, poza ekipami z Lille i Reims, mają szanse na kwalifikację. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić najważniejsze wydarzenia podczas łączonej transmisji spotkań 38. kolejki francuskiej ekstraklasy. Co ważne, w większości meczów powinni wystąpić Polacy - Arkadiusz Milik w Olympique Marsylia, Karol Fila w RC Strasbourg Alsace i Przemysław Frankowski w RC Lens. Z kolei na ławce rezerwowych AS Monaco zapewne pojawi się Radosław Majecki.Szósty weekend obecnego sezonu Formula 1® czołowi kierowcy spędzą w Barcelonie podczas Grand Prix™ Hiszpanii. Pięć ostatnich wyścigów na Circuit de Barcelona-Catalunya wygrał Lewis Hamilton, ale w tym roku faworytami będą Charles Leclerc i Max Verstappen, którzy są na czele klasyfikacji generalnej i jako jedyni od marca zwyciężali w zawodach F1. Spore szanse na dobry wynik mają również ich zespołowi koledzy ze Scuderia Ferrari i Oracle Red Bull Racing - Carlos Sainz oraz Sergio Pérez, którzy w sumie aż pięć razy stawali na podium. Ten pierwszy przystąpi do zmagań ze zmodyfikowanym bolidem posiadającym lepsze tempo i zwiększającym jego szanse na premierowy triumf na torach F1®. To może być ważny weekend także dla zawodników Mercedes-AMG Petronas F1 Team, wspomnianego Hamiltona i George'a Russella. Obaj zrobili w ostatnim czasie wyraźny postęp i liczą, że właśnie w Barcelonie będą w stanie walczyć jak równy z równym z przedstawicielami Ferrari i Red Bulla. O tym, czy rzeczywiście tak będzie, kibice przekonają się podczas transmisji w ELEVEN SPORTS.W pierwszym piątkowym treningu poprzedzającym niedzielny wyścig weźmie udział Robert Kubica. Polski kierowca stajni Alfa Romeo F1 Team ORLEN przetestuje liczne zmiany dokonane w bolidach przez swój zespół. Jak krakowianin zaprezentuje się na tle światowej czołówki?Po pięciu kolejkach bieżącego sezonu PGE Ekstraligi MOTOR Lublin jest jedynym klubem, który ma na koncie komplet zwycięstw. W najbliższy weekend Koziołki postarają się przedłużyć swoją imponującą serię w wyjazdowym spotkaniu z beniaminkiem ARGED MALESĄ Ostrów Wielkopolski. Zespół gości będzie faworytem, ale musi bardzo uważać, bo gospodarze szukają swojej pierwszej wygranej w bieżących rozgrywkach i przystąpią do rywalizacji silnie zmotywowani. Kluczem do sukcesu dla lublinian będzie zneutralizowanie poczynań Chrisa Holdera i Grzegorza Walaska, dwójki liderów ostrowian. Kibice Motoru liczą przede wszystkim na Mikkela Michelsena i Maksyma Drabika, którzy są w pierwszej szóstce najlepiej punktujących zawodników PGE Ekstraligi.W drugim ze szlagierowych spotkań szóstej rundy PGE Ekstraligi ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa podejmie ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Jedną z atrakcji tego meczu będzie duński pojedynek Leona Madsena po stronie gospodarzy z Nickim Pedersenem w szeregach gości. Obaj są ostatnio w fantastycznej formie i w starciach swoich zespołów regularnie zdobywają po kilkanaście punktów. Czy to jeden z nich przesądzi o losach tej rywalizacji?Plan transmisji:Piątek (20 maja):• 13:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 16:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022:(Eleven Sports 2, studio od 16:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Hiszpanii: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Tobiasz Musielak, reporter, Tomasz Lorek• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Kamil Cieślar, reporterka: Joanna Cedrych• 20:40 Serie A:(Eleven Sportd 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (21 maja):• 12:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Hiszpanii: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 15:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Hiszpanii: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 15:55 League One - baraż:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:10 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 17:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Spots 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak, studio: Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats -(Eleven Sports 3, transmisja łączona)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (22 maja):• 12:00 Walka o Scudetto - program specjalny (Eleven Sports 1)studio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski• 12:25 Serie A:(Eleven Spots 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 13:00 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022:(Eleven Sports 1)komentarz: Filip Kapica• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio w Hiszpanii: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Mateusz Święcicki, Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 19:55 LaLiga Santander:(Eleven Spots 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 19:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)