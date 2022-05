Ostatnie kolejki Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1 - piłkarski weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Prawdziwa uczta czeka na piłkarskich kibiców w najbliższy weekend w CANAL+

Dopiero ostatnia kolejka sezonu zdecyduje o tym kto zostanie piłkarskim mistrzem Anglii. Bliżej upragnionego celu jest broniący tytułu Manchester City, który o jeden punkt wyprzedza Liverpool. Oba kluby mogą się pochwalić w tym sezonie niezwykle imponującym dorobkiem - The Citizens uzbierali do tej pory 90 punktów, The Reds 89. Dla porównania zajmująca trzecie miejsce Chelsea ma ich na koncie 71.Ostatnia kolejka, którą będzie można śledzić w Multi Premier League, zapowiada się pasjonująco. Drużyna Josepa Guardioli zagra na własnym boisku z Aston Villą. Zespół z Birmingham nie walczy już o nic, ale warto pamiętać, że w jego barwach gra Philippe Coutinho, a trenerem jest Steven Gerrard - obaj przez lata związani z Liverpoolem. Wszystko jest w rękach Manchesteru City - zwycięstwo zapewni im tytuł. Inny wynik otwiera szansę przed drużyną Juergena Kloppa, która zagra z Wolverhampton. Arcyciekawie zapowiada się również walka o czwarte miejsce. Obecnie Tottenham wyprzedza Arsenal o dwa punkty. Drużyna Antonio Conte ma łatwiejsze zadanie, bo zmierzy się z ostatnim w tabeli Norwich. Z kolei Kanonierzy nie dość, że muszą liczyć na potknięcie lokalnego rywala, to sami powinni wygrać z Evertonem.Już w przedostatniej kolejce tytuł mistrza Polski w sezonie 2021-22 zapewnił sobie Lech Poznań. Wiadomo także, że z PKO BP Ekstraklasy spadną po tym sezonie Górnik Łęczna, Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Wisła Kraków. Mimo to w ostatniej serii spotkań w tym sezonie nie powinno zabraknąć emocji. Nadal trwa rywalizacja o tytuł wicemistrza kraju, o który walczą Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin. Drużyna Marka Papszuna wyprzedza w tabeli Portowców o dwa punkty. W ostatniej kolejce Raków zagra z Lechią Gdańsk, a Pogoń z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Pewny tytułu mistrzowskiego Lech Poznań podejmie na własnym stadionie KGHM Zagłębie Lubin.Ostatnia kolejka spotkań przyniesie także odpowiedź na pytanie kto zdobędzie najwięcej bramek w sezonie 2021-22. O koronę króla strzelców walczą trzej piłkarze. Po 18 trafień na koncie mają obecnie Mikael Ishak z Lecha Poznań i Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa. Po poprzedniej kolejce do rywalizacji włączył się Karol Angielski z Radomiaka, który zaliczył hat-trick w meczu z Wisłą i ma w dorobku 17 bramek. W ostatniej kolejce drużyna z Radomia zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice.Wszystkie mecze 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać w Multilidze+ na antenie CANAL+ SPORT. Gospodarzami studia będą Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń, a wśród gości pojawią się między innymi Marcin Baszczyński, Michał Żewłakow i Adam Lyczmański. Studio Multiligi+ rozpocznie się już o godzinie 16:00 i potrwa aż do godziny 23:00.W ostatniej kolejce LaLiga Santander najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie Barcelona - Villarreal. Pewna wicemistrzostwa Hiszpanii Duma Katalonii podejmie półfinalistę Ligi Mistrzów, który na finiszu sezonu walczy o miejsce gwarantujące grę w Lidze Konferencji. Villarreal nie może być pewny występu w europejskich pucharach, bo tylko o jeden punkt wyprzedza Athletic Bilbao. Drużyna z Kraju Basków zagra w niedzielny wieczór z Sevillą, która z kolei ciągle ma szansę na trzecie miejsce w tabeli na koniec sezonu. Z tytułu mistrzowskiego cieszy się natomiast Real Madryt.Ostatnia kolejka francuskiej Ligue 1 Uber Eats zostanie rozegrana w sobotni wieczór. Rafał Dębiński i Tomasz Smokowski zapraszają do Canal+ Sport2 na Multifoot, czyli transmisję łączoną. Emocji na pewno nie zabraknie, bo choć mistrza Francji już znamy - tytuł zapewniło sobie Paris Saint-Germain - to do ostatniej chwili trwa rywalizacja o wicemistrzostwo. Przed ostatnią kolejką taką samą liczbę punktów mają AS Monaco i Olympique Marsylia. W sobotę drużyna z księstwa zagra na wyjeździe z Lens, które ma cień nadziei na miejsce gwarantujące grę w Lidze Konferencji, natomiast drużyna Arkadiusza Milika podejmie Strasbourg, również walczący o miejsce gwarantujące grę, ale w Lidze Europy.Plan transmisji:Piątek (20 maja):• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 03:00 NBA Finał Konferencji Zachodniej #2:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz TomczakSobota (21 maja):• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Marcin Rosłoń, Grzegorz Kaczmarczyk• 13:55 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech Dankiewicz• 16:00 - 23.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz GleńKomentatorzy:• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adrian Olek, Kamil Kosowski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Now)Komentarz: Piotr Laboga, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Family)Komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Online)• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Online)• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Online)• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Online• 19:55 LaLiga Smartbank -(Canal+ Online)• 20:55(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Smokowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Paweł Grabowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Artur Kwitakowski, Michał Bojanowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 21:55 LaLiga Smartbank: Eibar - Tenerif (Canal+ Online)• 02:30 NBA: Finał Konferencji Wschodniej #3:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech MichałowiczNiedziela (22 maja):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)komentarz: Robert Sitnicki• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)komentarz: Maciej Noskowicz, Tomasz Bajerski• 17:25 LaLiga: Elche CF - Getafe CF (Canal+ Online)• 16:00 - 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Mirosław Jabłoński• 16:55(Canal+ Sport)moderator: Filip Surma• 16:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 16:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 16:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 16:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Adrian Olek, Tomasz Ćwiąkała• 16:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Jakub Polkowski• 16:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 16:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adam Zakrzewski• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Tomasz Dryła, Wojciech Dankiewicz• 19:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Lesek Orłowski• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Bartosz Ignacik, turbokozak: Łukasz Gikiewicz• 21:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 21:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 03:00 NBA: Finał Konferencji Zachodniej #3:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech MichałowiczPoniedziałek 23 maja):• 18:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński