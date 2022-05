Podcasty Kanału Sportowego na wyłączność w Empik Go

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie programy Kanału Sportowego w formacie audio będą trafiały do aplikacji Empik Go.

• Fani futbolu, ale także kultury i rozrywki, będą mieli dostęp do ponad 100 nowych odcinków miesięcznie.

Współpraca zakłada dystrybucję wszystkich odcinków programów Kanału Sportowego w formacie podcastów w Empik Go. Użytkownicy na bieżąco, bez reklam będą mogli odsłuchiwać "Hejt Park", "Dziennikarskie Zero" czy "Stanowisko" wyłącznie w aplikacji będącej częścią Grupy Empik. Wspólne działania zakładają także współpracę promocyjną, marka Empik Go będzie obecna w programach współtworzonych m.in. przez Mateusza Borka, Krzysztofa Stanowskiego, Michała Pola czy Tomasza Smokowskiego. Specjalnie dla fanów Kanał Sportowy udostępni także topowe, archiwalne odcinki programów emitowanych na Youtube. To pierwsza tego typu współpraca na rynku podcastów.- podkreśla Maciej Sawicki, prezes Kanału Sportowego.Empik Go dynamicznie poszerza swoją ofertę. Tylko w tym roku udostępnił użytkownikom kilkanaście tysięcy nowych tytułów. Co więcej, dane Empik Go wskazują, że konsumentów formatu audio z roku na rok jest zdecydowanie więcej. Tylko w 2021 roku spędzili oni 25 milionów godzin na słuchaniu i czytaniu cyfrowych książek. Współpraca z Kanałem Sportowym to kolejny krok mający na celu rozwijanie rynku rozrywki o oryginalne produkcje.- wskazuje Kuba Piotrkowicz, Head of Digital Content w Grupie Empik.