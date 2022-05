Canal+ Online ze sportem, serialami i filmami w 4K

Łukasz Szewczyk

• Serwis Canal+ Online rozszerza ofertę o wydarzenia sportowe, seriale i filmy w jakości 4K

• Do oferty serwisu dołączono kanały CANAL+ 4K Ultra HD i Eleven Sports 1 4K oraz bibliotekę zawierającą seriale i filmy w najwyższej jakości obrazu

Od teraz subskrybenci Canal+ Online będą mogli zobaczyć na kanale Canal+ 4K Ultra HD oraz w bibliotece 4K wybrane mecze PKO BP Ekstraklasy i LaLiga oraz seriale, filmy, dokumenty i oryginalne produkcje własne Canal+, w tym m.in. "Powrót", "Planeta Singli. Osiem historii", "The Office PL", "Klangor", "Król" czy "Kruk. Szepty słychać po zmroku". Włączenie do oferty kanału Eleven Sports 1 4K rozszerzy ofertę 4K o transmisje m.in. wyścigów Formuły 1 czy wybranych meczów LaLiga Santander.Kanał Canal+ 4K Ultra HD oraz seriale i filmy w 4K zostały udostępnione bez dodatkowych opłat dla wszystkich subskrybentów Canal+ Online posiadających paczkę kanałów Canal+ oraz dla klientów korzystających z Canal+ Online w ramach posiadanej oferty satelitarnej. Kanał Eleven Sports 1 4K trafił bez dodatkowych opłat do paczki "Eleven Sports & Polsat Sport Premium" oraz paczki Sport.Kanały i treści w 4K będą na start udostępnione w aplikacji Canal+ Online na telewizorach Sony (Android TV 2017 - 2021), Samsung (Tizen 2018, 2020, 2021), dekoderze Canal+ Box 4K, Amazon Fire TV Cube, Amazon Fire TV 4K Stick oraz NvidiaShield.Z serwisu Canal+ Online można teraz skorzystać w promocyjnej cenie. Dostęp do paczki Canal+ jest oferowany za 29 zł przez trzy pierwsze miesiące. Paczka Canal+ gwarantuje dostęp do najlepszych oryginalnych produkcji CANAL+, seriali, filmów oraz sportu na żywo, w tym m.in. meczów PKO BP Ekstraklasy, LaLiga Santander, Ligue 1, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej czy turniejów tenisowych cyklu WTA Tour. Wybrane treści teraz będą dostępne również w jakości 4K.