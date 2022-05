Roland-Garros w Eurosporcie. Faworytką turnieju Iga Świątek

Łukasz Szewczyk

• Od niedzieli (22 maja) oczy tenisowego świata zwrócone będą na Paryż, gdzie na kortach imienia Rolanda Garrosa rozpocznie się drugi w tym roku turniej Wielkiego Szlema.

• Wielką faworytką turnieju będzie Iga Świątek.

•Każdy mecz liderki rankingu oraz najważniejsze spotkania Roland-Garros transmitowane będą na antenach Eurosportu.

Od 22 maja do 5 czerwca fanów tenisa czeka prawdziwe święto - drugi w tym roku turniej Wielkiego Szlema. W 2020 roku Iga Świątek zaskoczyła tenisowy świat. W niesamowitym stylu wygrała turniej na kortach im. Rolanda Garrosa. Nie straciła w Paryżu nawet seta i jako pierwsza Polka wygrała singlowy turniej Wielkiego Szlema. Dwa lata później Świątek pojawi się w stolicy Francji jako liderka rankingu WTA, wielka gwiazda światowego tenisa i główna faworytka turnieju. Na świetny występ bez wątpienia stać także Huberta Hurkacza. W turnieju singlowym wystąpią również Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. W deblu zobaczmy m.in. Alicję Rosolską, Katarzynę Kawę, Katarzynę Piter, Jana Zielińskiego, Kamila Majchrzaka i Łukasza Kubota.Jeden z najważniejszych turniejów roku będzie miał wyjątkową oprawę. W Eurosporcie Extra w Playerze fani tenisa będą mogli obejrzeć każdy z 886 meczów Roland-Garros! Na antenach telewizyjnych Eurosportu transmitowane będą najważniejsze spotkania paryskiego turnieju, w tym wszystkie mecze z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Meczom liderki światowego rankingu towarzyszyć będą studia prowadzone przez Jakuba Ostrowskiego, w których widzowie będą mogli poznać opinie i analizy m.in. byłych tenisistek Marty Domachowskiej i Magdaleny Grzybowskiej, a także komentatorów Eurosportu. Za mikrofonem usiądą m.in. Karol Stopa, Lech Sidor, Michał Lewandowski, Witold Domański, Dawid Olejniczak, Maciej Synówka, Marek Furjan i Marcin Matkowski. Na kortach im. Rolanda Garros będzie Paweł Kuwik, który będzie realizował wywiady oraz relacje dla Eurosportu i kanałów oraz platform Grupy TVN. Przeprowadzi także rozmowy z byłym trenerem Igi Świątek, Piotrem Sierzputowskim. Najlepsze zagrania, skróty meczów, analizy, wywiady i materiały zakulisowe publikowane będą na stronie eurosport.pl oraz w mediach społecznościowych stacji.Podczas tegorocznego turnieju widzowie ponownie spotkają legendy tenisa: Matsa Wilandera, Alexa Corretję i Johna McEnroe, którzy będą relacjonować przebieg rywalizacji prosto z kortów im. Rolanda Garrosa. Dodatkowo McEnroe - szesnastokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych - skomentuje kilka spotkań, transmitowanych w Eurosporcie Extra. Dzień na kortach rozpoczynać będzie program Alize Lim, a na zakończenie gier Barbara Schett i Tim Henman rozłożą poczynania zawodników na czynniki pierwsze w studiu Cube. To rewolucyjne studio wykorzystuje rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną, umożliwia teleportację zawodniczek i zawodników do Cube'a i przenosi widzów w samo centrum sportowych emocji.