Kolejna premiera prosto z kina w HBO Max. Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Film Warner Bros. Pictures "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" to kolejna przygoda, która toczy się w świecie magii stworzonym przez J.K. Rowling.

• W Polsce streamingowa premiera produkcji zaplanowana została w HBO Max na 30 maja.

Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i bardzo zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Ponieważ nie jest w stanie powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne), który staje na czele nieustraszonej drużyny złożonej z czarodziejów, czarodziejek i pewnego dzielnego mugolskiego piekarza. Podczas niebezpiecznej misji staną oko w oko ze znanymi i nieznanymi zwierzętami oraz będą walczyć z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, kiedy gra toczy się o tak wysoką stawkę?W filmie występują nagrodzony Oscarem Eddie Redmayne, dwukrotnie wyróżniony nominacją do Nagrody Akademii Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci, Valerie Pachner oraz Mads Mikkelsen.Film "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" wyreżyserowany został przez Davida Yatesa według scenariusza J.K. Rowling oraz Steve'a Klovesa na podstawie powieści J.K. Rowling. Obowiązki producentów pełnią David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram oraz Tim Lewis. Producentami wykonawczymi są Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti i Michael Sharp. Film "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" wyprodukowany został przez Heyday Films.Za kulisami nad filmem pracowała ekipa filmowa, w której znaleźli się m.in. odpowiedzialny za zdjęcia George Richmond, trzykrotny zdobywca Oscara za najlepszą scenografię Stuart Craig oraz Neil Lamont, a także wieloletni współpracownik Yatesa, montażysta Mark Day, nominowany do Oscara kierownik ds. efektów specjalnych Christian Mänz oraz czterokrotnie nagrodzona Oscarem projektantka kostiumów Colleen Atwood. Muzykę do filmu skomponował dziewięciokrotnie nominowany do Oscara James Newton Howard.Premierowa emisja na antenie HBO zaplanowana została na 19 czerwca na godzinę 20:10.W serwisie HBO Max dostępne są wszystkie filmy opowiadające o magicznym świecie Harrego Pottera - seria filmów "Harry Potter", seria filmów "Fantastyczne zwierzęta", a także programy specjalne "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" oraz "Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu".